O întâlnire între președintele Nicușor Dan și președintele american Donald Trump la Davos „ar fi foarte nimerită”, scrie Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj și directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România, într-o opinie pentru HotNews. În schimb, președintele Nicușor Dan a anunțat, prin consilierul său Marius Lazurca, că nu va merge la Forumul Economic Mondial din Elveția, unde sunt deja mai mulți lideri mondiali.

Stimate domnule Președinte Nicușor Dan, cine sunt eu să vă dau un sfat, pe lângă consultanții Dumneavoastră de economie, de politică externă și de apărare.

Când dânșii vin cu postări, explicații și intervenții în media, mulți dintre noi deschidem imediat copilotul Chat GPT (american) să cerem inteligenței artificiale să ne explice ce au vrut să spună.

Citește și De ce nu merge Nicuşor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026? Răspunsul consilierului prezidenţial pentru securitate naţională

Suntem zăpăciți de atâtea licențe literare, șiruri complicate de negări ale negațiilor și construcții de limbaj când-de-academie-când-de-maidan.

Scriu mesajul acesta târziu în noapte, prea târziu, am stat la fabrică să facem calificări la un echipament industrial care, german fiind, cumva se încăpățâna să se sincronizeze cu o aplicație track-and-trace și una de aggregation (americane).

„Tehnologia din jurul nostru este americană”

Mai mult, totul a întârziat în plus pentru că s-a suprapus cu actualizarea iOS 26, telefoanele, tabletele și calculatoarele Apple (americane) oferă acum experiențe mai inteligente, un nou design de liquid glass și performanțe de traducere live.

Așadar, Stimate domnule Presedinte, stați în fața unui Dell, HP sau Macbook (americane) și probabil veți trimite în curând un mesaj pe Facebook, X sau Instagram (americane) despre intențiile cu privire la Bruxelles sau Davos.

Mesajul va fi compus utilizând Microsoft Copilot sau Google Gemini (americane), se va duce mai mult ca sigur la un moment dat prin Starlink (american) și va ajunge la urmăritorii Dumneavoastră pe un Dell, HP sau Macbook (americane).

Daca veți călători către Europa, Bruxelles sau Davos, veți merge probabil tot cu bătrânul Spartan (american), iar sistemele de navigație și control vor fi de mare finețe (americane), poate veți fi escortat din nou de avioane militare F-18 (americane).

Știu, caut efectul teatral, exagerez intenționat repetând că tehnologia din jurul nostru este americană – dar chiar este! Însă probabil mașinile oficiale pentru șefii de state de la întâlnirile din Bruxelles sau Davos sunt nemțești. Și probabil folosesc un sistem de navigare prin satelit Waze (american).

Înțeleg că Trump nu e mare fan al României

Este foarte nimerită întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, înțeleg ca nu este mare fan al României, o fi având motivele lui. Vedem și ascultăm ce spune despre Gaza Peace Council, după care consultanții Dumneavoastră de economie, de politică externă și de apărare vin și ne explică ce s-a întâmplat.

Înțelegem că este vorba și despre o cotizație de membru, poate putem negocia, suntem o țară cu mai puține posibilități. Avem totuși vreo 20 de miliarde de Euro din SAFE ca să cumpăram echipamente militare (americane). Așadar, ceva leverage avem.

Orice ar fi, noi, clujenii, cei mai bogați dintre români daca ne luăm după prețurile la imobiliare, îl așteptăm pe Donald Trump să înceapă să facă investițiile promise, indiferent dacă România va deveni sau nu parte din Gaza Peace Council.