„Am recuperat Libanul pentru prima dată în 50 de ani”. Discursul președintelui Aoun către libanezi

Preşedintele libanez Joseph Aoun a afirmat vineri că ţara sa nu mai este „scena războaielor nimănui”, după implementarea armistiţiului în războiul dintre Israel şi Hezbollah, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Suntem încrezători că vom salva Libanul (…), am recuperat Libanul şi puterea decizională a Libanului pentru prima dată în aproape o jumătate de secol”, a declarat Aoun în primul său discurs adresat naţiunii de la armistiţiul de joi.

„Astăzi negociem pentru noi înşine (…), nu mai suntem un pion în jocul nimănui, nici scena războaielor nimănui şi nu vom mai fi niciodată”, a adăugat el.

Potrivit Reuters, el a subliniat că orice acord viitor la care va ajunge guvernul nu va ceda niciun teritoriu şi nu va submina drepturile naţionale ale Libanului, fără a preciza dacă se referă la convorbiri potenţiale cu Israelul.

Discursul televizat a fost primul al preşedintelui Aoun de la anunţarea, joi, a armistiţiului mediat de SUA pentru a pune capăt luptelor dintre Israel şi gruparea armată Hezbollah, susţinută de Iran. Textul acordului prevede că Israelul şi Libanul vor purta discuţii directe pentru a produce o „pace între cele două ţări”.