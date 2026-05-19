Am testat aspiratorul care vede murdăria pe care tu nu o vezi

Există momente în care casa pare rezonabil de curată până când primești mesajul care schimbă tot: vin oaspeți neanunţaţi. Atunci realizezi că livingul nu este chiar în forma în care ai vrea să-l vadă altcineva şi trebuie să te bazezi pe un aspirator eficient, ca să faci curăţenia de 20 de minute să pară una de o oră.

Într-un astfel de scenariu am testat Dreame R20 Ultra, ca să vedem cum se descurcă cu o situaţie cu mizerie vizibilă pe jos, păr de pisică pe canapea, firimituri la bucătărie, boabe de cafea, praf şi făină.

Primul test a fost pe podeaua din living, unde aspiratorul a trecut peste un amestec de particule fine și resturi mai mari. Dreame R20 Ultra are o putere de aspirare de 200 AW și un motor de 120.000 RPM, iar diferența aceasta se vede clar într-un cadru înainte și după. Peria Omni a strâns dintr-o trecere atât praful, cât și firimiturile, fără să împingă murdăria în față sau să lase resturi vizibile pe margine.

Articol susținut de Dreame