Am testat cel mai performant AI-ul pe un Samsung Galaxy S25 Ultra și mi-am găsit asistent personal

Kai-Fu Lee, unul din cei mai mari experți în inteligență artificială din lume spune că „AI nu va înlocui complet oamenii, dar oamenii care folosesc AI îi vor înlocui pe cei care nu o fac” și cred că mulți ne regăsim deja acolo. Inteligența artificială a devenit rapid indispensabilă în tot ceea ce facem și deja devine greu să ne imaginăm un viitor fără un asistent AI.

De aceea mi se pare important că Samsung Galaxy S25 a marcat un capitol nou în evoluția smartphone-urilor prin integrarea unei inteligențe artificiale avansate, care-ți transformă aproape fiecare aspect al experienței tale cu telefonul. Cu Galaxy AI, nu mai e vorba doar despre asistenți vocali sau sugestii de cum să răspunzi la mail, ci despre o tehnologie care înțelege și se adaptează activ la nevoile tale, de la funcții de productivitate, până la editare foto și traducere în timp real. Una dintre marile inovații ale seriei S25 este capacitatea AI de a funcționa local, pe dispozitiv, sau prin procesare în cloud, ca să îți acopere atât nevoile de productivitate, cât și cele de securitate.

Așteptările mele erau mari, așa că am decis să explorez fiecare aspect al acestei tehnologii și să văd cum ar fi viața alături de un asistent Galaxy AI, pe un Galaxy S25 Ultra, pe parcursul unei săptămâni intense, iar concluziile sunt interesante.

AI traducător în timp real în orice moment

Folosesc sisteme AI de traduceri de când am ieșit prima dată-n țară, că mi-am dat seama că-ți simplifică masiv viața, mai ales dacă ajungi în locuri cu un alfabet complet diferit de cel latin. Totuși, Live Translate de la Galaxy AI mi se pare nivelul următor. Îți alegi asistentul, descarci pachetul de limbă și-ți procesează rapid audio traducerea. Pe măsură ce vorbeam, Galaxy AI îmi traducea instantaneu mesajele text și audio, fără lag sau greșeli evidente. Eu l-am testat cu germana, că am des de făcut traduceri de acolo și a fost la obiect.

Partea și mai cool e că ai Call Assist care-ți traduce în timpul apelului, deci te poate salva în call-uri surpriză de muncă de la colegii de head office de peste mări și țări.

Te rezolvă oricând ai nevoie să photoshopezi ceva

Photo assist a ajuns nivelul în care poți edita o poză mult mai departe decât niște banale filtre. Pe lângă faptul că-ți elimină fundalul dintr-o mișcare la aproape orice imagine, a evoluat masiv capacitatea de a elimina obiecte sau personaje din poze. La versiunile mai vechi avea probleme la unele texturi mai complexe, dar după cum se vede în poza de mai sus, acum chiar te ajută să elimini aproape perfect obiecte.

Generative Edit este de departe funcția mea favorită la Galaxy S25 pentru că deja te ajută să modifici orice imagine cu un desen scurt din deget. Sau dacă ești pasionat de desen, poți folosi direct Drawing assist să îți transformi orice idee într-o imagine AI superbă.

Și pe partea de video te ajută mult cu funcția Audio eraser prin care elimini sunetul de fundal. Am testat pe terasa de la birou unde mi-a eliminat perfect sunetul de fundal de vânt și claxoane de mașini.

Acum ai un asistent personal prezent pe ecranul telefonului

O funcție pe care nu credeam că o voi folosi des, dar care m-a surprins plăcut, a fost Now Brief și Now Bar. Aceste tool-uri mi-au oferit actualizări personalizate, fără a fi nevoie să deschid mai multe aplicații. Practic, Galaxy AI înțelegea ce informații sunt relevante pentru mine și mi le livra într-un mod organizat și accesibil, adică-mi prezenta perfect informații meteo, de sănătate, dar mai ales evenimentele puse de mine-n calendar, ceea ce chiar e un ajutor când ai niște zile haotice la birou, cum am avut eu în ultima săptămână.

Și partea de Browsing assist e foarte utilă, pentru că îți face pe de o parte rezumate la articole pe net, iar pe de alta ți le traduce. Cu ajutorul lui am putut urmări zilele astea toate știrile despre alegerile din Germania fără probleme.

După o săptămână de testare, pot spune că Galaxy AI nu este doar un gimmick tehnologic, ci un pas real către un smartphone mai inteligent și mai util. De la traduceri fără efort, la editare foto revoluționară și notificări personalizate, Samsung a reușit să creeze un sistem AI care îmbunătățește semnificativ experiența utilizatorului. Dacă aceasta este direcția în care se îndreaptă AI-ul pe dispozitive mobile, viitorul sună mai bine ca niciodată.

Articol susținut de Samsung