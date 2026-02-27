Semnalele firmelor: producție în creștere, angajați mai puțini, prețuri în urcare

Trei tendințe se consolidează simultan în economia românească, potrivit datelor INS transmise vineri: activitatea din industrie și construcții crește modest, numărul de angajați scade, iar prețurile urcă în toate sectoarele – cel mai abrupt în construcții, unde aproape patru din zece manageri anticipează scumpiri în următoarele trei luni.

Luate separat, cifrele lunare par mișcări minore. Puse în serie, ele desenează un profil economic cu tensiuni clare: o economie care produce mai eficient, dar mai scump, și cu mai puțini oameni la linia de producție.

Producție în sus, angajați în jos — o contradicție care se repetă

Ancheta de conjunctură INS din februarie 2026 — un sondaj lunar în rândul a peste 9.100 de manageri de firme — arată pentru perioada februarie-aprilie un sold conjunctural de +5,7% pentru producția industrială. Tradus: mai mulți manageri din industria prelucrătoare se așteaptă ca activitatea să crească decât să scadă în următoarele trei luni.

Până aici, veste bună. Problema apare atunci când același grup de manageri estimează o scădere a numărului de salariați, soldul conjunctural coborând la -7,5%. În construcții, tiparul se repetă aproape identic — producție anticipată în creștere (+5,9%), forță de muncă în ușoară scădere (-4,5%).

Această combinație — mai multă activitate, mai puțini oameni — nu e nouă în datele INS. Ea apare consistent în anchetele din ultimele luni, ceea ce o scoate din categoria fluctuațiilor normale și o plasează în zona unui tipar structural.

Explicațiile posibile sunt mai multe și nu se exclud reciproc. Prima: automatizarea și investițiile în echipamente permit aceeași producție cu mai puțini oameni — o dinamică documentată în manufacturing-ul european, dar pentru care România nu are încă date granulare publice.

A doua: managerii anticipează cerere suficientă pentru a menține producția, dar nu suficientă pentru a justifica angajări noi — un semnal de prudență, nu de expansiune reală. A treia, mai prozaică: piața muncii rămâne tensionată în anumite sectoare, iar scăderea numărului de salariați reflectă dificultăți de recrutare, nu decizii deliberate de reducere a personalului.

Care dintre ele domină în momentul de față e o întrebare la care ancheta INS, prin natura ei, nu poate răspunde. Ea măsoară percepții, nu cauze.

Prețurile — singurul indicator fără ambiguitate

Dacă tabloul privind activitatea și forța de muncă e nuanțat, prețurile trimit un semnal fără echivoc: urcă, în toate sectoarele, și anticipațiile managerilor sugerează că tendința continuă.

Cel mai puternic semnal vine din construcții, unde soldul conjunctural pentru prețuri atinge +37,8% — aproape patru din zece manageri anticipează scumpiri ale lucrărilor în perioada imediat următoare. În comerțul cu amănuntul, soldul e și mai ridicat: +45,1%, ceea ce înseamnă că 46,3% dintre manageri estimează creșteri de prețuri față de doar 1,2% care anticipează scăderi.

Aceste cifre nu sunt prețuri efective — sunt anticipații. Dar anticipațiile managerilor din construcții și comerț au o relevanță practică directă: ele preced de regulă cu câteva luni ajustările de prețuri din contracte, oferte și prețuri la raft. Pentru un cumpărător de locuință nouă sau pentru un client de supermarket, semnalul din ancheta INS din februarie spune, în termeni simpli: nu te aștepta la scăderi în primăvară.

Presiunea din construcții merită atenție separată. Costurile lucrărilor de construcții — manoperă, materiale, transport — se transmit cu un lag previzibil în prețul final al locuințelor noi. Un sold conjunctural de +37,8% în construcții în februarie 2026 e un indicator timpuriu pe care analiștii pieței imobiliare îl urmăresc, dar care rareori e discutat în presă.

Serviciile și comerțul: stabilitate, dar fără elan

Dacă industria și construcțiile oferă cel puțin semnale de creștere moderată a activității, serviciile și comerțul cu amănuntul transmit un mesaj mai sobru: stabilitate, la limita stagnării.

În servicii, soldul conjunctural pentru cerere e de -2,3% — mai mulți manageri anticipează o ușoară scădere decât o creștere a cererii. Numărul de salariați urmează același trend: -2,5%. În comerțul cu amănuntul, cifra de afaceri e anticipată la +4,3%, cu o ușoară creștere a numărului de angajați (+5,6%) — singurul sector din cele patru cu așteptări pozitive pe forța de muncă.

Tabloul din servicii e relevant în contextul mai larg al economiei românești: sectorul reprezintă o pondere semnificativă din PIB și din ocuparea urbană. O stagnare a cererii în servicii, combinată cu prețuri în creștere, descrie exact mediul în care puterea de cumpărare reală a consumatorilor se erodează — nu dramatic, dar constant.

Ce nu spun datele — și de ce contează

Ancheta de conjunctură INS e un instrument valoros tocmai pentru că e rapid: datele din februarie reflectă percepții colectate în timp real, nu calcule retrospective. Dar are limite clare, pe care orice lectură serioasă trebuie să le recunoască.

Soldurile conjuncturale măsoară direcția, nu amplitudine. Un sold de +5,7% pentru producția industrială nu înseamnă că producția va crește cu 5,7% — înseamnă că există un exces de 5,7 puncte procentuale de manageri optimiști față de cei pesimiști. Cât de mult va crește producția efectiv, dacă va crește, e o altă întrebare, cu alt instrument de măsură.

În al doilea rând, ancheta capturează anticipații, nu decizii. Un manager care estimează că va reduce personalul poate să nu o facă dacă condițiile din piață se schimbă.

Tocmai de aceea tiparul din ultimele luni — activitate în creștere moderată, salariați în scădere, prețuri în urcare — merită urmărit ca serie, nu citit ca știre punctuală. El descrie mai degrabă o „textură” a economiei românești la începutul lui 2026 decât un eveniment. Și e o textură cu câteva întrebări deschise la care datele disponibile public nu oferă încă răspuns.