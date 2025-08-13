„Am trecut prin iad și înapoi”. Detalii neștiute despre operațiunea secretă care a distrus zeci de bombardiere rusești, dezvăluite chiar de șeful SBU

La doar o stradă distanță de sediul Serviciului Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) din regiunea Chelyabinsk, Rusia, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a închiriat în secret un birou și un depozit pentru a pregăti una dintre cele mai îndrăznețe misiuni ale sale din timpul războiului.

În următorul an și jumătate, SBU a folosit aceste spații pentru a organiza operațiunea „Pânza de păianjen” („Spiderweb”) – un atac în mai multe etape care a distrus între 13 și 21 de bombardiere grele rusești și a avariat alte 41, a declarat șeful SBU, Vasil Maliuk, într-un interviu difuzat marți 12 august, potrivit The Kyiv Independent.

Bombardierele Tu-95 și Tu-22M3 vizate se numărau printre principalele aeronave ale Kremlinului pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acțiune asupra orașelor ucrainene, ceea ce înseamnă că pierderea lor ar putea limita sever capacitatea Rusiei de a efectua astfel de atacuri.

„Am trecut prin iad și înapoi pentru a obține acest rezultat”, a declarat Maliuk, calificând „Spiderweb” drept „o operațiune specială unică, în mai multe etape”, care a implicat logistică, activități de spionaj, comunicații și livrări secrete.

Maliuk a adăugat că SBU s-a inspirat din metodele utilizate pentru combaterea crimei organizate transnaționale, studiind modul în care cartelurile internaționale de droguri reușesc să deruleze acțiuni de contrabandă care trec de serviciile vamale și de controlul frontierelor.

Planul Ucrainei se baza pe introducerea clandestină a dronelor FPV („first-person-view”) la mii de kilometri în Rusia, ascunzându-le în acoperișurile retractabile ale cabinelor de vânătoare din lemn.

Maliuk a spus că dronele utilizate în operațiune arătau ca niște FPV-uri obișnuite, dar erau special modificate, transportând 1,6 kilograme de explozibil fabricat la comandă, conceput pentru a arde fuselajul unui avion și a detona la interior.

Cabinele (gheretele) de vânătoare, complet autonome, echipate cu baterii EcoFlow și panouri solare pentru a menține dronele încărcate chiar și la temperaturi de minus 40 de grade, au fost apoi transportate cu camioane pentru a viza ulterior patru baze aeriene rusești – Belaya în regiunea Irkutsk, Olenya în regiunea Murmansk, Diaghilev în regiunea Ryazan și Ivanovo în regiunea Ivanovo.

Odată ajunse la destinație, acoperișurile au fost retrase de la distanță, iar dronele au fost lansate direct asupra bombardierelor.

Șoferii ruși de camioane care au livrat cabinele au fost participanți involuntari. „Au fost folosiți «în întuneric» și nu au avut nicio intenție în acțiunile lor”, a spus Maliuk.

Pe 11 iulie, Rusia l-a arestat pe Mihail Ryumin, în vârstă de 55 de ani, rezident în Chelyabinsk, acuzat că a transportat drone într-un camion în cadrul operațiunii ucrainene „Pânza de păianjen”, a scris publicația independentă rusă Mediazona, citând o hotărâre a instanței de apel.

Analiștii occidentali și oficialii militari au lăudat ingeniozitatea Ucrainei în operațiunea „Pânza de păianjen”. Amiralul NATO Pierre Vandier a calificat misiunea drept o reinventare modernă a „calului troian”, care a demonstrat sofisticarea tehnică crescândă și capacitatea de lovire în adâncime a Ucrainei, în timp ce senatorul american Richard Blumenthal a declarat pentru Politico, într-un interviu publicat pe 3 iunie, că atacul Ucrainei a fost o demonstrație de „abilitate și îndrăzneală” comparabilă cu operațiunea americană de eliminare a lui Osama bin Laden.

Potrivit lui Maliuk, președintele Volodimir Zelenski a fost în contact permanent cu organizatorii operațiunii. „A fost interesat de detalii specifice de multe ori și, sincer, a insistat pentru (accelerarea operațiunii)”, a spus Maliuk.

După derularea acestei operațiuni secrete a Kievului, Rusia și-a mutat zeci de bombardiere cu rază lungă de acțiune în baze militare mai îndepărtate de pe teritoriul țării, potrivit imaginilor din satelit.