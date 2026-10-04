Patrule de noapte în Sectorul 4, după reclamațiile privind droguri și agresiuni în Tineretului

Locuitorii din cartierul Tineretului din Capitală fac tot mai multe reclamații că numărul consumatorilor de droguri și al persoanelor fără adăpost a crescut și că sunt tot mai frecvente distrugerile și agresiunile, inclusiv sexuale. Primarul Daniel Băluță vrea să înființeze patrule de noapte pentru a combate fenomenul. Administratorul public al Sectorului 4 a explicat, pentru publicul HotNews, ce ar urma să facă aceste patrule, pentru care primăria vrea să angajeze „cetățeni destul de curajoși”.

„Problema oamenilor fără adăpost și a consumului de droguri nu poate fi rezolvată doar folosind niște angajați care să îi gonească din loc în loc”, spune Paul Ene, consilier local USR.

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„Oamenii vor o formă de prevenție”

Daniel Băluță a anunțat pe Facebook că Primăria Sectorului 4 vrea să angajeze 40 de persoane pentru patrule de cartier pentru a combate infracționalitatea. Vor fi angajați la compania de spații verzi a Primăriei, „Totul verde”, și vor patrula noaptea prin cartiere.

„A început procedura de selecție a colegilor care vor face parte din patrula de Monitorizare Stradală! Ne adresăm, în principal, oamenilor care locuiesc în Sectorul 4, care cunosc cel mai bine cartierele noastre și care, astfel, ar putea contribui mai ușor, în mod direct, la menținerea unui mediu cât mai sigur”, a scris Băluță pe Facebook.

Ideea de a înființa aceste patrule a apărut după mai multe sesizări ale cetățenilor din cartierul Tineretului, care reclamă că a crescut numărul consumatorilor de droguri din zonă și al persoanelor fără adăpost, a spus, pentru HotNews, administratorul public al Sectorului 4, Alexandru Hazem Kansou.

„Este o înmulțire a acestor situații, pe care au sesizat-o cetățenii. Sunt consumatori de droguri care dorm în scara blocului sau dorm la intrarea în bloc, cu toate că sunt interfoane, dar găsesc ei soluții să intre. Au fost agresiuni, inclusiv agresiuni sexuale raportate la Poliție. Au fost prinși făptașii, dar oamenii vor o formă de prevenție. Este o problemă mai mare decât reabilitarea termică”, afirmă administratorul public.

Administratorul public: „Nu putem face angajări la Poliția Locală”

Întrebat de ce nu face patrulările Poliția Locală a Sectorului 4, Hazem Kansou a spus că Poliția Locală are 76 de angajați la toate serviciile, de la mediu, la disciplina în construcții și, fiindcă lucrează în ture, la ordine publică seara sunt doar 10 polițiști locali pentru tot sectorul.

Administratorul public spune că este nevoie de mai mulți, dar primăria nu poate angaja deoarece organigrama este blocată din cauza „Ordonanței trenuleț”.

„Am discutat cu Poliția Națională, le-am explicat ce ne vine din teren legat de trafic și consum de droguri, legat de problema agresivității celor care consumă aceste droguri. Problema este că drogurile sunt presintetice, de asta nici nu pot să-i rețină, că sunt niște droguri care nu încă încadrate în nomenclator ca periculoase.

Și, neputând face angajări la Poliția Locală, Poliția Națională neputând să patruleze pedestru, ei patrulează în mașină, a apărut ideea acestor patrule, cum există în alte orașe. Am văzut și în filme, în America, patrule cetățenești. Noi le vom numi de monitorizare”, a explicat administratorul public.

Pe cine vrea să angajeze Primăria pentru patrule: „Trebuie să fie destul de curajoși”

Pentru început, vor fi angajate circa 40 de persoane, iar CV-uril pot fi trimise pe adresa de e-mail a companiei „Totul verde”, spune Alexandru Hazem Kansou.

Care sunt condițiile pentru cei care vor să facă parte din aceste patrule de noapte:

să fie cetățeni români sau a unui stat membru al UE sau SEE,

să aibă minimum 18 ani, studii minime obligatorii absolvite sau diplomă de bacalaureat,

permis de conducere, cazier curat,

capacitate deplină de exercițiu, atestată prin fișă medicală și aviz psihologic corespunzător

să poată lucra în ture.

În prima zi, au fost depuse 14 CV-uri

„Vor fi niște interviuri, trebuie să îndeplinească niște condiții, vor urma o minimă pregătire după. Ei nu vor fi polițiști locali. Da, vor patrula noaptea, deci facem o selecție. Trebuie să fie destul de curajoși”, a explicat Hazem Kansou.

Ce vor face patrulele de cartier: „Dacă se întâmplă o infracțiune în fața lor, pot să intervină”

Administratorul public al Sectorului 4 spune că principala sarcină a acestor persoane va fi să patruleze, iar atunci când sunt probleme, să sesizeze Poliția:

„Ei vor patrula pe jos, vor sesiza rapid, vor avea bodycam-uri și stații care vor fi conectate direct la Poliția Locală, o linie scurtă cu Poliția Națională, ca să poată să sesizeze direct în cazul în care văd ceva”.

Pe lângă patrulare și intervenție în cazul în care văd că se întâmplă ceva, vor avea și alte atribuții. De exemplu, să încuie locurile de joacă noaptea și să le descuie dimineața, să raporteze becurile arse și alte stricăciuni.

„Nici polițistul nu are voie nici să bată pe nimeni, nici să intervină într-un mod agresiv, dar dacă se întâmplă o infracțiune în fața lor, pot să intervină. Și eu, cetățean, dacă văd că se întâmplă în fața mea ca o femeie să fie agresată noaptea, normal că intervin. Îl gonesc pe ăla de acolo, o salvez. Adică e o intervenție în limita prevăzută de lege pe care o pot face aceste patrule. Ei n-au drept de a reține, cum nu are nici Poliția locală, dar pot interveni”, a explicat administratorul public.

„Noi am găsit această soluție, mulți o vor lua de râdere”

„Noi am găsit această soluție, mulți o vor lua de râdere. Dacă nu ar fi fost necesară și dacă n-am fi fost îngrădiți la momentul ăsta, o făceam direct prin Poliția Locală, angajam polițiști locali. Aceste patrule vor fi ajutoare pentru Poliția Locală și pentru Poliția Națională”, a mai susținut administratorul public al Sectorului 4.

El spune că în cel multe o lună aceste patrule – care vor avea uniforme – vor fi pe străzile din Sectorul 4.

Expert: „E o șmecherie administrativă, angajezi pe ușa din dos”

Sorin Ioniță, expert în reforma administrației publice și politici locale, consideră că înființarea acestor patrule este o șmecherie administrativă.

„Faci un fel de organizație para-administrativă pentru că ai niște limitări de buget sau ai organigrama blocată. Este o aiureală pentru că ai deja o instituție locală care are în sarcină pază și ordine – Poliția Locală – și n-are rost să angajezi cu funcții de ordine publicăîn altă parte. Deci dai copy-paste la o altă instituție, îi angajezi pe ușa din dos, ca să scape de controlul administrativ, evident. Poate le dă și salarii mai mari, pentru că au voie. Cred că grila e mai flexibilă dacă îi pun pe o companie”, a declarat pentru HotNews Sorin Ioniță.

Restricțiile de număr de angajăriau și ele un rost, spune expertul. Soluția ar fi să modifice legea astfel încât să poată fi făcute angajări la Poliția Locală, dacă este nevoie, nu să facă o instituție paralelă, adaugă Sorin Ioniță.

Consilier local: „Nu rezolvă problema. Este un exercițiu de PR”

Paul Ene, consilier local Sector 4 din partea USR, consideră că ideea primarului Daniel Băluță de a face aceste patrule este un exercițiu de PR, care ar putea aduce mai multe probleme decât soluții și care poate deschide ușa unor abuzuri:

„Problema oamenilor fără adăpost și a consumului de droguri nu poate fi rezolvată doar folosind niște angajați care să îi gonească din loc în loc. Procesul este unul complex legal, care necesită implicarea mai multor instituții, inclusiv a DGASPC”.

Consilierul local spune că aceste patrule nu vor putea face nimic mai mult decât să sune la poliție, ceea ce deja fac cetățenii.

„În Sectorul 4, Poliția Locală este la cheremul primarului Băluță, iar în ultimii ani funcționează mai degrabă ca o firmă de blocări și ridicări auto. La dispeceratul Poliției Locale se răspunde atunci când este vorba despre locuri de parcare, în timp ce pentru celelalte probleme răspunsurile vin extrem de rar sau deloc”, a acuzat Paul Ene.

Consilierul local spune Poliția Locală Sector 4 are 395 de posturi în organigramă, iar instituția putea organiza aici patrule permanente de patrulare.

„Angajările se fac prin compania Totul Verde, care nu are nicio atribuție în ceea ce privește siguranța publică. Acei angajați nu vor putea face nimic în afară de a sesiza neregulile către poliție. Lcru care s-ar putea rezolva foarte simplu dacă Poliția Locală ar răspunde la apelurile locuitorilor din Sectorul 4. Se puteau organiza foarte ușor patrule permanente în zonele din sector în care există astfel de probleme”, a explicat Paul Ene.

Cum a ajuns cartierul Tineretului să aibă probleme: „În fiecare dimineață găsesc seringi, plicuri, la scara blocului”

Oamenii spun că începând de acum doi ani în cartierul Tineretului a crescut numărul persoanelor fără adăpost și al consumatorilor de droguri.

„I-am văzut eu pe stradă, ziua în amiaza mare, cum își dădeau pliculețe de la unii la alții. Au apărut spargeri, jafuri. Există un colț unde au început inițial, undeva în spatele Bulevardului Șincai. Erau câteva blocuri afectate, apoi s-a extins. Cred că au fost goniți din Piața Unirii de lucrările la planșeu și au venit spre noi. Se strâng câte 10-15 la un loc”, a explicat, pentru HotNews, Camelia Băcioiu, locuitoare a cartierului.

Idee de patrule a apărut și în rândul oamenilor care locuiesc în zonă, înainte să anunțe Primăria această măsură: „Erau vecini care la un moment dat ziceau: „o să ne strângem noi, dacă nu fac nimic autoritățile, o să ne strângem noi, niște bărbați, să umblăm noaptea pe străzi ca să ne protejăm cartierul”. Că ăștia dau foc și sparg și este nasol”.

Câțiva cetățeni mai în vârstă chiar au patrulat prin cartier și au împiedicat un viol, afirmă și Elena, o altă locuitoare a cartierului:

„La momentul întâlnirii pe care am avut-o cu Primăria în apropierea locuinței au fost câteva persoane mai în etate, care au spus că deja ei fac asta, patrulează, chiar au stopat un viol, din ce am înțeles”.

Ea afirmă că există și un loc unde se vând droguri și, deși au sesizat de nenumărate ori acest lucru, deocamdată problema nu a fost rezolvată:

„Este o casă unde se vând droguri foarte ieftine. Am făcut zeci de sesizări. Poliția nu intră pe terenul respectiv. În schimb, îi verifică pe consumatori, nu găsesc nimic, le ascund, habar nu am ce fac și pleacă mai departe.

Eu am doi copii, abia aștept să mă mut, pentru că eu nu pot să îi las participe la așa ceva. În fiecare dimineață găsesc seringi, plicuri, la scara blocului. Situația este scăpată de sub control”.

Emil Petre, care locuiește tot în cartierul Tineretului, spune și el că a crescut numărul cazurilor de intrare prin efracție în scările blocurilor, al distrugerilor de interfoane, furturi pe bicicletă, comportament violent.

Ce spun oamenii despre patrule: „Angajați de pe stradă, fără pregătire de polițiști locali“

Întrebați dacă cred că patrulele propuse de Primăria Sectorului 4 vor reuși să oprească infracționalitatea, oamenii sunt rezervați, însă spun că este mai bine decât nimic.

„Pe de o parte, înțeleg situația din cartier și înțeleg că nu există, prin prismă legală, ceva ce se poate face. Pentru că eu am sunat la Secția 14, în momentul în care i-am văzut dându-și droguri și Poliția mi-a zis că a venit deja de trei ori, i-a căutat, nu le-a găsit nimic, și nu are ce să facă. Și în contextul ăsta, ideea de patrulă locală, adică niște oameni care să fie atenți și să ia atitudine, este utilă”, spune Camelia Băcioiu.

Pe de altă parte, puterea patrulelor este limitată și există riscul de abuzuri.

„Nu există niciun cadru legal și există, bineînțeles, riscul major de abuzuri. Pentru că sunt niște oameni angajați de pe stradă, care nu au pregătire de polițiști locali, care nu știu litera legii. Și mai ales că persoanele care consumă droguri sunt în mare parte copii, tineri, există acest risc de abuz.

Având în vedere că e vorba de Primăria Sectorului 4, am convingerea personală că există și o schemă cu niște băieți care iau niște bani, niște șmechereală, niște contracte, niște bani aruncați aiurea”, crede Camelia Băcioiu.

Elena nu crede nici ea în această soluție a patrulelor:

„Cred că aceste patrule sunt inutile și, din păcate, va fi un buget foarte mare alocat, în loc să ne folosim de Poliția locală, Poliția de la Secția 14, care oricum sunt pe zonă. Nu mi se pare o idee foarte bună”.

Emil Petre consideră că problema se va rezolva doar dacă autoritățile vor reuși să îi oprească pe cei care vând droguri în cartier:

„Nu cred că patrulele o să rezolve integral problema pe care o avem aici, în cartier. În schimb, apreciez că se încearcă ceva, că se facă ceva.

Mai mult ajutor ar putea să ne ofere Poliția națională împreună cu DIICOT și ce mai au ei în combaterea criminalității organizate. Din punctul meu de vedere, până nu se sparge cuibul ăla de acolo, de pe strada alăturată, de unde se vând droguri, 100% nu se va rezolva problema”.

Irina Spiridon, o altă locuitoare a cartierului, crede că „înainte să blamăm, trebuie să așteptăm să vedem dacă funcționează sau nu această inițiativă”:

„În calitate de cetățean care a făcut nenumărate petiții în ultimii 3-4 ani cu privire la siguranța din cartier, teama mămicilor de a-și lua copiii să vină singuri de la școală, părerea mea este una bună deocamdată, pentru că în sfârșit se iau măsuri la nivel de cartier”.