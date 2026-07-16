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Am vorbit cu mai mulți militari care protestează în piață la Kiev și cu cei de pe front. Ce se întâmplă acum în Ucraina. „În Rusia ar fi zburat pe geam”

Corespondent Republica Moldova

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Jurnalista Oxana Bodnar este corespondenta HotNews la Chișinău și o bună cunoscătoare a spațiului ex sovietic. Vorbește română, rusă și ucraineană. Oxana a realizat interviuri  frecvente cu personaje importante ale administrației Zelenski și, în același timp, și-a păstrat o distanță critică față de conducerea politică a Ucrainei. Articolul ei relatează ce se petrece acum la Kiev, pe baza mai multor mărturii.

  • Sunt sute, după unele estimări, mii de oameni care protestează în stradă la Kiev, după ce președintele Zelenski a decis ca ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, să nu mai ocupe această poziție. 
  • Deși Fedorov nu e militar, pentru repunerea lui în funcție protestează mulți militari activi sau veterani. 
  • Am discutat cu mai mulți dintre ei, de la Kiev sau de pe front. Pe unii îi cunosc pentru că i-am intervievat de-a lungul acestor ani de război. 
  • Printre aceștia, se numără Iurii Didoveț, locotenent-colonel al Forțelor Armate ale Ucrainei, care luptă în zona greu încercată Kramatorsk, în Donețk. 

Cum a început? Președintele Volodimir Zelenski l-a îndepărtat pe Mihailo Fedorov, care nu va mai ocupa poziția de ministru al Apărării în viitorul Guvern de la Kiev. 

Fedorov, 35 de ani, este un tânăr antreprenor, cu studii de marketing digital și care vine din zona tehnologică, nu din cea militară. 

Fedorov are merite incontestabile în adaptarea Ministerului Apărării la războiul dronelor. Fedorov se află de mai multă vreme într-un conflict administrativ și de concepții cu „omul de fier” al Armatei Ucrainei: Oleksandr Sîrski.