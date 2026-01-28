Ambasada americană i-a înfuriat pe danezi. Cum a explicat decizia de a îndepărta drapelele care îi onorau pe militarii uciși în Afganistan

Drapele daneze amplasate în fața ambasadei americane la Copenhaga, în onoarea celor 44 de militari danezi care au murit în războiul din Afganistan. Credit: Emil Nicolai Helms / AFP / Profimedia

Veterani din Danemarca au criticat miercuri ambasada Statelor Unite la Copenhaga pentru decizia de a îndepărta drapelele daneze care fuseseră amplasate în fața misiunii diplomatice în onoarea trupelor ucise în Afganistan, potrivit AFP.

Ulterior, reprezentanții ambasadei au susținut în presa daneză că nu ar fi scos drapelele dacă ar fi știut motivul pentru care au fost amplasate.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump și-a înfuriat aliații, minimalizând contribuția adusă de aceștia în campania militară din Afganistan. În replică, marți, în fața ambasadei americane din Copenhaga au fost amplasate 44 de drapele daneze, cu numele celor 44 de soldați danezi uciși în Afganistan.

„O acțiune percepută de mulți danezi ca o provocare”

Presa daneză a surprins momentul în care personalul ambasadei scotea drapelele de acolo, miercuri dimineață.

Inițial, misiunea diplomatică americană a declarat pentru presa daneză că a scos steagurile deoarece acestea fuseseră amplasate fără o coordonare cu ambasada, însă decizia a fost criticată de politicieni și de reprezentanți ai veteranilor.

„A fost o acțiune nenecesară, care a fost percepută de mulți danezi ca o provocare”, a declarat Carsten Rasmussen, președintele Asociației Veteranilor Danezi, pentru AFP.

El a menționat că mulți au interpretat declarațiile lui Trump ca pe „o trădare”.

Jens-Kristian Lutken, oficial al orașului Copenhaga din Partidul Liberal (Venstre), a spus că atât gestul ambasadei, cât și punerea contribuției daneze din Afganistan sub semnul întrebării sunt „complet inacceptabile”.

„Am luptat alături de americani în Afganistan, Irak și în alte părți și am pierdut mulți soldați în Afganistan – pe cap de locuitor, tot atâția câți au pierdut americanii”, a declarat el pentru postul de televiziune TV2.

Noile steaguri vor fi lăsate acolo

Odată ce s-a răspândit vestea că primele drapele au fost scoase, miercuri au apărut noi steaguri în fața ambasadei. Misiunea diplomatică a declarat pentru ziarul Berlingske că acestea vor fi lăsate acolo.

În campania din Afganistan au murit 2.460 de soldați americani, conform Pentagonului. În război au mai căzut la datorie 457 de militari britanici, 150 de canadieni, 90 de militari francezi. Danemarca a pierdut 44 de soldați, având una dintre cele mai mari rate de mortalitate raportat la numărul de locuitori dintre țările NATO. România a pierdut 27 de militari în Afganistan.