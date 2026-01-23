Trump, criticat de veterani europeni după declarațiile despre rolul jucat de aliați în Afganistan: „Am plătit cu sânge pentru această alianță”

Președintele Donald Trump ține un discurs la Detroit Economic Club, la MotorCity Casino Hotel, pe 13 ianuarie 2026, în Detroit. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Veterani din Europa au respins vineri declarațiile președintelui Donald Trump despre contribuția pe care au avut-o aliații Statelor Unite în campania din Afganistan, amintind că sute dintre camarazii lor au murit luptând alături de forțele americane, potrivit Reuters.

„Așteptăm scuze pentru această declarație”, a spus Roman Polko, general polonez în retragere și fost comandant al forțelor pentru operații speciale care a servit în Afganistan și Irak, într-un interviu pentru Reuters.

Trump „a trecut o linie roșie”, a adăugat el. „Am plătit cu sânge pentru această alianță. Ne-am sacrificat cu adevărat propriile vieți”, a subliniat Polko.

Ministrul britanic pentru veterani, Alistair Carns, al cărui serviciu militar a inclus cinci misiuni, inclusiv alături de trupele americane, în Afganistan, a respins afirmațiile lui Trump drept „absolut ridicole”.

„Am vărsat sânge, sudoare și lacrimi împreună. Nu toată lumea s-a întors acasă”, a declarat oficialul britanic, într-un mesaj video pe platforma X.

Richard Moore, fost șef al serviciului britanic de spionaj, a spus că el și mulți alți ofițeri MI6 au operat în medii periculoase cu omologi din CIA „curajoși și foarte stimați” și că a fost mândru să ia parte la aceste misiuni cu cel mai apropiat aliat al Marii Britanii.

Articolul 5, invocat o singură dată, de SUA

Articolul 5 din Tratatul fondator al NATO, care stipulează că un atac asupra unui membru al alianței reprezintă un atac asupra tuturor, a fost invocat o singură dată, după atentatele teroriste din New York și Washington din 9 septembrie 2001, când aliații au răspuns alăturându-se Statelor Unite în campania din Afganistan.

Joi, într-o intervenție la Fox News, președintele american Donald Trump a spus că ajutorul aliaților nu a fost necesar și că trupele lor „au stat puțin mai în spate, puțin mai departe de linia frontului”, a notat The Guardian.

Trump a fost criticat și de politicieni de rang înalt pentru aceste afirmații. Unul dintre ei este premierul britanic Keir Starmer, care a spus că liderul american „a greșit minimalizând rolul trupelor NATO” în cele două decenii de război.

Sacrificiul Poloniei „nu va fi uitat niciodată și nu trebuie minimalizat”, a spus și ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.