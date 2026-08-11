Ambasada rusă la Chișinău cere Moldovei „să se abțină de la măsuri de escaladare”, după incidentul de la Crocmaz

Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Moldova a acuzat marţi autorităţile Republicii Moldova că ar folosi incidentul de Crocmaz (raionul Ştefan Vodă) – unde zilele trecute a explodat o dronă de luptă, ceea ce a determinat Chişinăul să-şi recheme ambasadorul de la Moscova pentru consultări – drept pretext pentru deteriorarea relaţiilor bilaterale, informează portalul NewsMaker, preluat de Agerpres.

„Se creează impresia clară că actuala conducere a Republicii Moldova, încurajată de coordonatorii săi externi, a căutat în mod deliberat un pretext pentru a reduce şi mai mult contactele ruso-moldoveneşti, deja limitate (nu din vina noastră). Rechemarea ambasadorului Republicii Moldova în Federaţia Rusă ‘pentru consultări’ reprezintă un nou pas pe această cale distructivă”, susţine misiunea diplomatică rusă.

Ambasada rusă îndeamnă Chişinăul „să se abţină de la noi măsuri de escaladare”. Potrivit misiunii diplomatice, Rusia „nu urmăreşte confruntarea cu Moldova, sub nicio formă” şi rămâne deschisă „dialogului constructiv, bazat pe respect reciproc”, dacă va exista „o voinţă similară” şi la Chişinău.

La 9 august, în apropierea satului Crocmaz, raionul Ştefan Vodă, s-a produs o explozie urmată de un incendiu de vegetaţie. Poliţia a anunţat că, la faţa locului, au fost găsite fragmente care, preliminar, aparţin unei drone de luptă. Ulterior, Inspectoratul General al Poliţiei a precizat că aparatul de zbor ar putea fi de tip „dronă-rachetă”, un astfel de aparat nefiind identificat anterior pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit premierului moldovean Vasile Tofan, explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproximativ 800 de metri, iar la unele gospodării au fost sparte geamurile. Şeful guvernului de la Chişinău a condamnat războiul din Ucraina şi a declarat că „ştim cu toţii cine este agresorul”.

La 10 august, Ministerul de Externe moldovean a condamnat consecinţele războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei asupra securităţii Republicii Moldova şi a anunţat rechemarea ambasadorului R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, pentru consultări, aminteşte NewsMaker.