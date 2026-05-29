Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul Român de Externe după căderea dronei la Galați. A doua convocare a diplomatului rus în ultimele zile

„Vom comunica oficial consecințele pe care această lipsă de responsabilitate din partea Federației Ruse le va avea asupra relațiilor diplomatice dintre țările noastre”, a anunțat ministra de Externe Oana Țoiu pe X.

Ministerul Afacerilor Externe din România l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București, după căderea unei drone aparținând Moscovei peste un bloc din Galați.

„L-am convocat pe ambasadorul Federației Ruse la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Securitatea României este prioritatea noastră absolută. Avem confirmarea din partea Ministerului Apărării Naționale că drona care s-a prăbușit într-o clădire de locuințe din Galați era de origine rusă”, a spus ministra Oana Țoiu pe platforma X.

„Decizia a fost luată în urma acestui incident extrem de grav și vom comunica oficial consecințele pe care această lipsă de responsabilitate din partea Federației Ruse le va avea asupra relațiilor diplomatice dintre țările noastre, precum și următoarele măsuri la nivel european privind pachetele de sancțiuni”, a mai spus Țoiu.

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, au anunțat autoritățile. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.

Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce aproximativ 70 de persoane au fost evacuate. Alți doi oameni au ajuns la spital cu traumatisme ușoare, potrivit ISU.

Ambasadorul Rusiei a mai fost convocat săptămâna aceasta

După ce Rusia a amenințat cu un val de „lovituri sistematice” asupra Kievului și a cerut cetățenilor străini și personalului diplomatic să evacueze capitala Ucrainei, Ministerului Afacerilor Externe de la București a anunțat că România își va menține personalul diplomatic în Ucraina în fața a ceea ce a numit „o escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Moscovei.

Totodată, a fost convocat la sediul MAE ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a anunțat miercuri Ministerul de Externe.

„În discuție, partea română i-a reamintit că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligațiile legale ale Federației Ruse, inclusiv cele privind respectarea dreptului internațional”, precizează sursa citată.

Ulterior, ambasada Rusiei la București a afirmat, într-un comunicat de presă, că ambadorul Vladimir Lipaev a cerut Ministerului Afacerilor Externe român să trateze „cu maximă seriozitate” recomandarea Moscovei privind retragerea personalului diplomatic din Kiev, înaintea unor bombardamente ruseștii de proporții.

Ambasada a susținut că întrevederea lui Lipaev cu conducerea ministerului a avut loc la inițiativa sa, deși MAE a precizat, miercuri, că ambasadorul a fost convocat.

Lipaev ar fi spus, în cadrul discuției, că există riscuri pentru personalul diplomatic românesc care va rămâne la Kiev.

„Ambasadorul i-a îndemnat pe diplomații români să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene, să nu expună inutil viețile și sănătatea propriilor cetățeni unui pericol și să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului lor diplomatic”, precizează sursa citată.

Totodată, diplomatul rus a cerut României să oprească ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei, pe care o acuză de comiterea de acte de genocid și terorism.

„Șeful misiunii diplomatice ruse și-a exprimat regretul cu privire la poziția autorităților oficiale române, care nu au avut curajul să condamne atacul terorist sângeros comis de forțele armate ale Ucrainei în noaptea de 22 mai asupra corpului de studii și căminului colegiului Universității Pedagogice de Stat din Lugansk (Starobelsk), în urma căruia au murit 21 de studenți, iar peste 60 au fost răniți”, susține ambasada.