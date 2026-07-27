Ambasadorul Rusiei amenință România: „Ar însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei”

Ambasada Federației Ruse la București a reacționat cu un mesaj ferm după ce ambasadorul său, Vladimir Lipaev, a fost confruntat pe tema dronelor doborâte recent în România și i-au fost puse pe masă, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul țării noastre.

Ambasadorul rus a fost convocat, mai devreme în cursul zilei, la MAE, „ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24 – 26 iulie, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”.

„Diplomatul a respins categoric acuzațiile nefondate la adresa Rusiei, subliniind că este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament”, a transmis Ambasada Federației Ruse, într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice.

Ce susține Ambasada Rusiei despre întâlnire

„Nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste apartenența dronelor la Rusia. La niciuna dintre întrebările privind parametrii tehnici de zbor nu a fost oferit vreun răspuns”, a precizat ambasada referitor la întâlnirea dintre Lipaev si reprezentanții diplomației române.

De asemenea, în cadrul întâlnirii, ambasadorul Lipaev a subliniat că Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României, iar „toate speculațiile pe această temă, indiferent din partea cui provin, sunt complet lipsite de orice temei”.

Amenințare la adresa României

„Atenția părții române a fost atrasă asupra faptului că sprijinirea, sub orice formă, a regimului terorist de la Kiev este «inadmisibilă și intolerabilă», conduce la prelungirea conflictului și la noi pierderi de vieți omenești”, mai afirmă Ambasada Rusiei, în comunicat.

Totodată, șeful misiunii diplomatice – ambasadorul Lipaev – „a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și al tentativelor de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei”, conform Ambasadei.

Mesajul este încheiat și cu o amenințare legată de posibile măsuri de retorsiune împotriva părții române.

„Expulzarea neargumentată în niciun fel a angajatului Ambasadei Federației Ruse nu va rămâne fără răspuns”, a conchis Ambasada Rusiei.

Ce s-a întâmplat la MAE

Ambasadorului rus la București i-au fost prezentate fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul României.

Lipaev a fost, de asemenean, notificat că un membru al ambasadei este indezirabil și trebuie să părăsească țara în termen de 5 zile, conform mesajului publicat de MAE după întâlnire.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, a transmis MAE.

Conform MAE, ambasadorului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească.

Totodată, în cadrul întâlnirii „a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității”.

„A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate”, a menționat MAE.

Today at @MAERomania, the Russian side learned what they already knew: the drones downed on Romanian territory belong to them.



Drone fragments recovered by the Ministry of National Defence and the ongoing prosecutor investigation confirm their Russian origin beyond any doubt. pic.twitter.com/8PHTPcU1XN — Toiu Oana (@oana_toiu) July 27, 2026

Ministerul român de Externe a anunțat și faptul că un membru al misiunii diplomatice ruse la București a fost declarat persoană inacceptabilă, având obligația de a părăsi teritoriul României în termen de cinci zile. În același timp, ambasadorul român la Moscova a fost chemat la București pentru consultări.

„În cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată oficial Nota verbală prin care partea română a notificat aplicarea declarării ca inacceptabil a unui membru al misiunii Federației Ruse la București, cu obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile. De asemenea, MAE l-a chemat la București pentru consultări pe ambasadorul României în Federația Rusă”, conform comunicatului MAE.

Potrivit ministerului, România va continua să își coordoneze îndeaproape răspunsul cu aliații și partenerii din cadrul NATO și UE și rămâne ferm angajată în adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea securității naționale și a cetățenilor săi.

„O înscenare propagandistică”

Până să fie publicatul mesajul oficial al Ambasadei ruse la București, Vladimir Lipaev a denunțat luni „o înscenare propagandistică”.

„Este evident că este vorba de o înscenare propagandistică, al cărei scop este de a împiedica noi lovituri ale forţelor armate ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre şi de la Marea Neagră, care este utilizată intens de blocul NATO pentru livrarea de armament şi echipamente militare prin teritoriul României către Forţele Armate ale Ucrainei”, a declarat diplomatul rus, pentru agenţia rusă de stat TASS.

Conform lui Lipaev, „partea română, ca de obicei, s-a limitat la acuzaţii nefondate, fără nicio dovadă, la adresa Rusiei, refuzând să comunice orice parametri tehnici ai zborului care ar fi permis identificarea dronelor şi nu a furnizat dovezi cât de cât concrete privind provenienţa acestora”, a acuzat diplomatul.

„Partea română a fost avertizată cu privire la pericolul unei escaladări ulterioare a confruntării cu Federaţia Rusă şi al implicării Forţelor Armate ale României în acţiuni militare directe în spaţiul aerian al Ucrainei”, a menţionat ambasadorul, pentru TASS, citat de News.ro.

„S-a subliniat încă o dată că Rusia nu a direcţionat şi nu direcţionează dronele sale de luptă către obiective de pe teritoriul României, iar toate speculaţiile pe această temă sunt lipsite de orice temei”, a mai declarat Lipaev pentru agenția rusă de presă.

„S-a subliniat în mod special că sprijinirea în continuare a regimului terorist de la Kiev, sub orice formă, este absolut inadmisibilă şi intolerabilă”, a avertizat el.

Trei drone rusești au fost doborâte de piloţii români după ce au pătruns ilegal în spaţiul aerian al României, la sfârşitul săptămânii trecute.

Inclusiv luni dimineață, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o nouă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României și pentru care au fost ridicate două avioane F-16. În cursul după-amiezii, radarul MApN a detectat și un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, în jurul orei 16.00.

