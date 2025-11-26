Ambasadorul Rusiei la Chișinău, confruntat la Ministerul de Externe cu drona rusească căzută pe o casă din Republica Moldova

Șade drone rusești nu intrat marți în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una a căzut pe o casă, potrivit autorităților de la Chișinău. Ambasadorul Rusiei a fost confruntat cu dovada, atunci când a ajuns la Ministerul de Externe moldovean, potrivit imaginilor postate de autoritățile de la Chișinău.

Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la sediul Ministerului moldovean de Externe (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești.

Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest în legătură „cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone la data de 25 noiembrie”, scrie Ziarul de Gardă.

„Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare gravă a suveranității R. Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale”, a precizat MAE moldovean.

„MAE a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea țării noastre și de a respecta cu strictețe normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova”, potrivit unui comunicat.

🇲🇩@MoldovaMFA summoned Russia’s appointed ambassador and delivered a protest note after six Russian drones illegally violated Moldova’s airspace. Such actions gravely breach our sovereignty & endanger national & regional security. We demanded steps to prevent any recurrence. pic.twitter.com/Rbt5RUfEvF — Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) November 26, 2025

„Totodată, Ministerul a solicitat Ambasadei Federației Ruse să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea repetării unor incidente similare”, au mai spus reprezentanții MAE î comunicat.

La sediul MAE, ambasadorul a fost întâmpinat de drona drona rusească găsită pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Drona de model Gerbera, o variantă rusească a dronei iraniene Shahed, a fost plasată chiar pe scările instituției.

Șase drone rusești

Autoritățile moldovene au anunțat marți că șase drone rusești au intrat în spațiul aerian moldovean.

În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național”, a transmis Ministerul Apărării din Republica Moldova.

Primul dispozitiv aerian a fost detectat pe direcția localităților Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac, transmit autoritățile de la Chișinău. Drona traversa spațiul aerian la o altitudine de aproximativ 1500 de metri.

Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești, mai spune Ministerul Apărării din Republica Moldova. Una dintre cele cinci drone a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, precizează autoritățile.

În mesaj, Ministerul Apărării de la Chișinău îi îndemnă pe oameni „să anunțe orice obiect neautorizat observat și să nu atingă niciun obiect căzut la sol, dar să informeze autoritățile”.