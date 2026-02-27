Ambasadorul SUA în Israel, mesaj către angajații săi: „Găsiți un avion către orice destinație. ASTĂZI” / Întrebări legate de un potențial atac al SUA asupra Iran

În contextul amenințării a unui atac american asupra Iranului, ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a comunicat angajaților săi că pot părăsi Israelul și i-a avertizat că, dacă doresc acest lucru, este esențial să o facă imediat, potrivit unui e-mail trimis vineri de ambasadorul Mike Huckabee și obținut de The New York Times.

Măsura a fost luată în urma unor întâlniri și convorbiri telefonice care au durat toată noaptea, le-a spus Huckabee angajaților ambasadei în e-mail-ul pe care publicația americană spune că l-a verificat cu trei persoane care cunosc chestiunea.

Aceasta a fost decisă dintr-o „prudență excesivă” și în urma discuțiilor cu Departamentul de Stat, în cadrul cărora oficialii au convenit că siguranța personalului ambasadei este o prioritate.

„Găsiți un bilet de avion către orice destinație”

Cei care vor să plece „ar trebui să o facă ASTĂZI”, a scris Huckabee în emalul transmis la 10:24, ora locală.

Potrivit NYT, el i-a îndemnat pe angajații ambasadei să-și găsească un zbor de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv către orice destinație pot face rezervare.

Măsura ambasadei „va duce probabil la o cerere ridicată pentru bilete de avion astăzi”, a spus ambasadorul SUA în emailul citat.

„Concentrați-vă pe găsirea unui loc în avion către orice destinație de unde puteți continua apoi drumul spre Washington, dar prioritatea principală va fi ieșirea rapidă din țară”.

El a adăugat că, deși ar putea exista zboruri de plecare de acolo în următoarele zile, la fel de bine s-ar putea să nu mai fie.

Un atac limitat sau o campanie prelungită?

Presa americană, citând surse anonime din administrație, a sugerat că Trump ia în considerare lansarea unui atac inițial în zilele următoare împotriva Gardienilor Revoluției Iraniene sau a instalațiilor nucleare, pentru a exercita presiuni asupra liderilor țării.

Dacă negocierile ar eșua, președintele ar putea ordona o campanie extinsă, cu scopul de a-l răsturna pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Presa americană a relatat de asemenea că șeful Statului Major ar fi avertizat că atacurile împotriva Iranului ar putea fi riscante, putând atrage SUA într-un conflict prelungit, deși Trump a insistat că generalul Dan Caine consideră că războiul ar fi „ușor de câștigat”.

Între timp, Iranul a amenințat că va răspunde la orice atac lovind obiectivele militare americane din Orientul Mijlociu și Israel.

Țările aliate ale SUA din regiune sunt îngrijorate că un atac asupra Iranului ar putea duce la un conflict mai amplu și au subliniat că puterea aeriană nu va fi suficientă pentru a schimba conducerea țării.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat însă împotriva unui acord care nu include rachetele balistice ale Iranului și forțele proxy din regiune.

Afirmația lui Trump privind capacitățile Iranului, pusă la îndoială

Afirmația președintelui american Donald Trump că Iranul va avea în curând rachete cu care poate lovi Statele Unite nu este susținută de rapoartele serviciilor secrete americane și pare a fi exagerată, potrivit a trei surse Reuters familiarizate cu aceste rapoarte, punând la îndoială o parte din argumentele sale în favoarea unui posibil atac asupra Republicii Islamice.

În discursul său privind starea națiunii, adresat marți Congresului, Trump a început să prezinte publicului american argumentele sale privind motivele pentru care SUA ar putea lansa atacuri împotriva Iranului, afirmând că Teheranul „lucrează la rachete care vor ajunge în curând” în Statele Unite.

Însă, potrivit a două surse, nu au existat modificări față de o evaluare neclasificată din 2025 a Agenției de Informații a Apărării din SUA, potrivit căreia Iranul ar putea avea nevoie de până în 2035 pentru a dezvolta o „rachetă balistică intercontinentală (ICBM) viabilă din punct de vedere militar” din vehiculele sale existente de lansare spațială (SLV) pentru sateliți.

„Președintele Trump are absolută dreptate să sublinieze îngrijorarea gravă pe care o reprezintă Iranul, o țară care scandează „moarte Americii” și care deține rachete balistice intercontinentale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

O sursă a afirmat că, fie și dacă China sau Coreea de Nord – care cooperează strâns cu Iranul – ar oferi asistență tehnologică, Iranul ar avea nevoie probabil de cel puțin opt ani pentru a produce „ceva care să fie efectiv la nivelul ICBM și operațional”.

Sursele, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta informații sensibile, au declarat că nu au cunoștință de nicio evaluare a serviciilor de informații americane potrivit căreia Iranul ar dezvolta o rachetă care ar putea ajunge în curând pe teritoriul SUA, dar nu au exclus posibilitatea existenței unui nou raport al serviciilor de informații de care nu au cunoștință.