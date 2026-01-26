Amber Heard afirmă că pierderea procesului de defăimare intentat de Johnny Depp a redus-o la tăcere: „Nu mai vreau să-mi folosesc vocea”

Actrița Amber Heard a avut o apariție surpriză într-un nou documentar care a avut premiera la Festivalul de Film Sundance, despre bărbați acuzați care folosesc procesele de defăimare ca armă pentru a reduce la tăcere femeile care vorbesc public despre abuzuri, scrie revista Variety.

Documentarul „Silenced”, prezentat în secțiunea world cinema a festivalului anual, a avut premiera sâmbătă după-amiază, și a fost realizat împreună cu avocata internațională pentru drepturile omului Jennifer Robinson. Filmul urmărește numeroase femei, inclusiv o jurnalistă, care au fost împiedicate în demersul lor de a obține dreptate din cauza unor procese de defăimare în valoare de sute de milioane de dolari.

Robinson a asistat-o inclusiv pe Heard într-un proces din 2018 intentat de fostul soț al acesteia, actorul Johnny Depp, împotriva ziarului britanic The Sun. Tabloidul britanic publicase un articol care critica distribuirea lui Depp în franciza cinematografică „Fantastic Beasts”, invocând acuzațiile de violență domestică formulate de Heard. Depp a dat ziarul în judecată pentru calomnie, dar a pierdut în cele din urmă procesul în 2020. Actorul din „Pirații din Caraibe” avea însă să îl câștige în 2022 pe cel intentat fostei sale soții în SUA pentru defăimare.

Heard a acceptat să acorde un interviu pentru „Silenced”, primul film în care apare din 2023 încoace de la „Aquaman and the Lost Kingdom”. „Nu este vorba despre mine. Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi. Nu sunt aici ca să-mi spun povestea. Nu vreau să-mi spun povestea. De fapt, nu mai vreau să-mi folosesc vocea. Asta este problema”, a spus Heard fără ocolișuri, într-o discuție cu Selina Miles, regizoarea „Silenced”.

Amber Heard spune că nu și-a putut imagina că lucrurile se vor înrăutăți atât de mult pentru ea

Heard a declarat că implicarea sa în cazul „Depp vs. The Sun” a fost o situație de tip „Catch-22”- o situație paradoxală din care un individ nu poate scăpa din cauza unor reguli sau constrângeri contradictorii. Termenul a fost folosit pentru prima dată de Joseph Heller în romanul său cu același nume din 1961.

„Rezultatul acelui proces depindea de participarea mea, iar eu depindeam de rezultatul acelui proces. Când m-am întâlnit pentru prima dată cu [Robinson], am avut imediat sentimentul că înțelege imaginea de ansamblu. Ceea ce mi s-a întâmplat mie este o versiune amplificată a ceea ce trăiesc foarte multe femei”, a spus Heard.

Documentarul o prezintă pe Heard pe durata procesului intentat împotriva The Sun ca o țintă a disprețului public. Fani ai lui Depp, unii costumați în căpitanul Jack Sparrow, personajul actorului în „Pirații din Caraibe”, i-au adresat lui Heard injurii și au aruncat cu gunoaie spre ea atunci când intra și ieșea zilnic din tribunal.

„Îmi amintesc că, la finalul procesului, a apărut ideea că aș putea spune ceva presei. [Robinson] m-a întrebat dacă sunt sigură în privința asta. [M-am gândit]: «Dacă vor arunca lucruri în mine, asta va face acest punct și mai evident». Nu am înțeles că, pentru mine, ca femeie care își folosește vocea, lucrurile se pot înrăutăți atât de mult”, a continuat ea. După ce a pierdut procesul separat intentat de Depp direct împotriva ei în SUA, Heard a trecut la o carieră în teatru.

Cum au ajuns Amber Heard și Johnny Depp să se judece în instanțe din Marea Britanie și SUA

Scandalul public între cei doi a erupt după Heard a descrus într-un editorial de opinie publicat în decembrie 2018 de cotidianul american The Washington Post cum a fost o victimă a violenței conjugale.

Deși actrița nu l-a numit pe Depp direct în articol ca fiind cel care a agresat-o, nimeni nu și-a făcut iluzii cu privire la cine se referă. Publicate în decembrie 2018 în mijlocul mișcării #MeToo din Statele Unite, acuzațiile au fost rapid preluate de tabloidele din întreaga lume.

Tabloidul britanic The Sun l-a numit pe Depp un „wife beater” (bătăuș de soție), actorul procesul intentat în Marea Britanie împotriva ziarului. După pronunțarea verdictului de către justiția britanică decăderea lui Depp a fost completă, el fiind nevoit să renunțe și la rolul său din franciza de filme „Fantastic Beasts” și altele.

Un juriu american a decis în cele din urmă în iunie 2022 că Amber Heard l-a defăimat pe Depp prin acuzațiile pe care i le-a adus, într-un proces în care au apărut numeroase detalii intime privind relația lor. Juriul i-a ordonat actriței să îi plătească despăgubiri de 15 milioane de dolari, sumă redusă de instanță la 10,4 milioane.

Juriul american stabilise de asemenea că avocatul lui Depp o defăimase pe Heard în timpul procesului, și îi ordonase actorului să îi plătească fostei sale soții despăgubiri de două milioane de dolari.

Imediat după încheierea procesului, Heard a declarat că nu poate să plătească despăgubiri de un asemenea nivel, iar Depp a acceptat să primească doar un milion de dolari din partea ei.