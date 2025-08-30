Amenajarea râului Dâmbovița, parte din povestea canalului București-Dunăre. De ce n-a reușit Ceaușescu să facă râul navigabil și nici port în Capitală

Istoria unui canal Dunăre-București e mult mai veche decât Ceaușescu, primele mențiuni despre o astfel de intenție datează din 1864, când un trimis al lui Alexandru Ioan Cuza la Paris le propunea unor oameni de afaceri francezi să se ocupe de proiect, un canal pe Dâmbovița “de la București și chiar mai sus, spre Oltenița” și de a înființa o companie de navigație.

Un prim proiect a fost făcut, în 1880, de inginerul Nicolae Cucu, care a realizat o schiță-proiect pentru o cale navigabilă București–Oltenița. În 1928, a existat chiar și o lege votată în Parlament care prevedea construirea unui canal care să transforme Bucureștiul în port la Dunăre. Dar a venit recesiunea din anii ’30 și planul a fost abandonat.

Slat în timp până în vara anului 1985, când au început lucrările de amenajare la albia râului Dâmbovița, pe toată distanța cursului său prin oraș, de 10 km.

Citește, pe B365, istoria neștiută a amenajării râului Dâmbovița, proiect de anvergură, desfășurat în paralel cu alte lucrări edilitare ale “Epocii de aur”, care aveau să distrugă vechiul București.

Foto: © Lucmih | Dreamstime.com