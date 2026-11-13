Amendă de 11 milioane de euro pentru proprietarul Tinder, din cauza unui instrument de pe aplicația de dating

Match Group, proprietarul Tinder, a primit o amendă de 11 milioane de euro din partea autorității irlandeze pentru protecția datelor, pentru nerespectarea normelor GDPR.

Comisia irlandeză pentru protecția datelor (DPC) a declarat vineri că un instrument pe care Tinder îl oferă pentru utilizatorii care doresc să își descarce datele cu caracter personal nu îndeplinește cerințele din domeniu, potrivit Politico.

În 2020, DPC a deschis o anchetă ca să verifice conformitatea instrumentului „Download My Data” al Tinder cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al UE.

Tinder furniza date incomplete, a stabilit DPC

Într-o decizie anunțată vineri, DPC a declarat că instrumentul nu le-a furnizat utilizatorilor toate datele lor cu caracter personal și că anumite categorii de informații au fost omise sau că utilizatorilor li s-a oferit doar un rezumat al datelor lor.

Autoritatea de reglementare a spus că instrumentul nu a îndeplinit cerințele stabilite în GDPR, potrivit cărora oamenii au dreptul de a accesa datele cu caracter personal care îi privesc și pe care o companie le deține.

„Ce primeai era numărul de dăți în care ai glisat spre stânga sau spre dreapta într-o anumită zi, ora la care te-ai conectat sau numărul de potriviri pe care le-ai avut într-o zi”, a declarat comisara irlandeză pentru protecția datelor Niamh Sweeney, citată de RTE.

„Dar există și alte tipuri de date, date de analiză care nu ar fi fost incluse, care ar putea cuprinde genul tău, latitudinea sau longitudinea, orașul din care te conectai și alte tipuri de date”, a explicat ea.

Comisarul adjunct, Graham Doyle, a spus că instrumentele de acces automatizat „pot fi o modalitate utilă și eficientă” de a le oferi oamenilor acces la datele lor cu caracter personal, însă acestea „trebuie să fie corecte și transparente față de persoanele vizate în ceea ce privește amploarea datelor furnizate”.

Match Group a fost amendată cu 11 milioane de euro, a primit o mustrare și i s-a ordonat să își aducă operațiunile de prelucrare a datelor în conformitate cu GDPR în termen de trei luni.

Proprietarul Tinder va ataca decizia

Un purtător de cuvânt al Match Group a anunțat că firma va contesta decizia, astfel că eventuala plată a sancțiunii va trebui să aștepte o decizie în justiție.

„Tinder a colaborat cu DPC pe tot parcursul acestei investigații și susținem măsurile de protecție a confidențialității pe care le-am construit pentru utilizatorii noștri”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Comisara Sweeney a spus că speră că decizia Curții de Justiție a UE va veni în următoarele 12-18 luni.

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