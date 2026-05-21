„Amendă maximă” pentru o școală privată din București, anunță ANSVSA: „Ce au găsit acolo este revoltător”

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat joi o sancțiune de 27.000 de lei, descrisă de instituție drept amenda „maximă”, după controlul efectuat în cantina unității de învățământ private British School of Bucharest.

Instituția a spus că „este revoltător” ce au găsit inspectorii ANSVSA – DSVSA Ilfov la controlul făcut în cantină.

„Ce au găsit acolo este revoltător: 60 de kg de alimente expirate – carne, pește, produse de panificație și condimente – din care pește cu termenul depășit încă de anul trecut, pregătite zilnic pentru elevi și copii de grădiniță”, a scris ANSVSA, joi, într-o postare pe Facebook.

Autoritatea a spus că au mai fost găsite ingrediente fără trasabilitate și fără documente de proveniență, lanț frigorific nu era respectat, iar spațiile și ustensilele erau neigienizate, „cu risc direct de contaminare”.

Măsurile luate de ANSVSA

ANSVSA a dispus o „amendă maximă de 27.000 de lei”, precum și „retragerea din consum și incinerarea tuturor produselor periculoase”, dar și „suspendarea activității cantinei și a laboratorului de patiserie pentru 30 de zile”.

„Nu acceptăm niciun compromis atunci când în joc este sănătatea copiilor noștri. Siguranța alimentară este o obligație absolută, nu o opțiune. Unitatea care nu înțelege acest lucru rămâne închisă”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

ANSVSA a promis „o serie de controale intensificate în toate unitățile de învățământ, de stat și private”.

„Acolo unde găsim nereguli, intervenim fără ezitare. Sesizăm și Direcțiile de Sănătate Publică pentru verificările complementare”, a conchis instituția.

