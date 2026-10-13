Amenda primită de șoferul care a intrat cu maşina pe plaja Cap Aurora

Imagini cu șoferul care a mers cu mașina pe plaja Cap Aurora, la sfârşitul săptămânii trecute, au ajuns pe internet iar poliția s-a autosesizat.

„Urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Cap Aurora, vă comunicăm faptul că, în cursul zilei de ieri, 12 octombrie, poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Neptun au identificat un tânăr, de 21 de ani, care, la data de 10 octombrie, a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Cap Aurora”, au transmis marți poliţiştii de la IPJ Constanța, potrivit News.ro.



Bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 10.000 de lei.



Şoferul amendat a intrat cu autoturismul pe plajă, până aproape de mare, în staţiunea Cap Aurora, iar imaginile au fost postate online, provocând reacţii dezaprobatoare din partea internauţilor care au cerut măsuri dure faţă de şoferii care procedează în acest fel.



În imaginile publicate pe internet se vede un autoturism înmatriculat în Bucureşti, oprit pe plajă, foarte aproape de mare.



Filmul este însoţit de mesajul ironic – „«Sânt ân faţă pe avari». Pe plajă la Cap Aurora, mai exact”.