Amenințare fără precedent a Iranului: „Oriunde în lume, parcurile, destinațiile turistice devin ținte”

Avertismentul a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul Abolfazl Shekarchi, la televiziunea de stat.

„De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le deținem despre voi, nici măcar parcurile, zonele de agrement și destinațiile turistice de oriunde din lume nu vor mai fi sigure pentru voi”, a declarat oficialul militar iranian, potrivit AP și New York Post.

Deși generalul nu a nominalizat destinații concrete, amenințarea survine într-un moment critic: perioada vacanței de primăvară, când fluxurile mari de turiști americani și internaționali invadează stațiunile din întreaga lume.

Retorica oficialului iranian reaprinde temerile că Teheranul ar putea recurge la atacuri teroriste în afara Orientului Mijlociu pentru a pune presiune pe adversarii săi.

FBI și Departamentul pentru Securitate Internă al SUA au anunțat deja stare de alertă maximă. Tensiunile au explodat în urmă cu trei săptămâni, după ce atacurile americano-israeliene asupra Iranului au declanșat conflictul deschis.

Noua avertizare a Teheranului coincide cu decizia Washingtonului de a suplimenta forțele din regiune cu încă trei nave de război și 2.500 de pușcași marini. Deși nu s-a luat încă o decizie privind trimiterea trupelor la sol în Iran, oficialii americani confirmă consolidarea capacităților pentru viitoare operațiuni de anvergură în zonă.