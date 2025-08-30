Amenințare pentru Netanyahu din partea mamei unui ostatic în Gaza. „Voi avea grijă personal”

Mama unui ostatic israelian reținut în Fâșia Gaza de 23 de luni l-a amenințat sâmbătă pe premierul Benjamin Netanyahu că-l va acționa în justiție pentru crimă dacă fiul său nu va fi elibera în viață, informează AFP.

„Netanyahu, dacă Matan al meu se întoarce în sicriu (…), voi avea grijă personal să fii inculpat pentru crimă”, a declarat, într-un miting la Tel Aviv, Einav Zangauker, o figură proeminentă în Forumul familiilor ostaticilor.

Matan Zangauker a fost răpit pe 7 octombrie 2023 împreună cu peste 200 alte persoane în timpul atacului fără precedent întreprins de mișcarea islamistă Hamas în sudul Israelului, ceea ce a declanșat războiul din Gaza.

„Dacă Netanyahu alege să ocupe Fâșia Gaza în loc să accepte acordul propus de armistițiu, asta va însemna execuția ostaticilor noștri”, a mai spus Einav Zangauker, în timpul unei declarații de presă susținute în fața Ministerului Apărării. Nu departe de minister, mii de manifestanți au cerut eliberarea ostaticilor și încetarea războiului din Gaza.

Hamas a anunțat recent că a acceptat propunerea mediatorilor pentru un armistițiu de 60 de zile, cu eliberarea ostaticilor în două etape. Însă Israelul n-a răspuns oficial, iar guvernul a dat ordin armatei să se pregătească pentru o ofensivă majoră asupra orașului Gaza, cu scopul declarat de a distruge Hamas și de a recupera ostaticii.

Atacul din 7 octombrie a provocat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, în majoritate civili. Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 se află încă în Gaza și se presupune că aproximativ 20 ar mai fi în viață.

Represaliile militare israeliene au făcut până acum 63.371 de morți în Fâșia Gaza, majoritatea civili, potrivit datelor Ministerului Sănătății al Hamas, date considerate credibile de către ONU.