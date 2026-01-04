Amenințarea MAGA pentru Groenlanda, după atacul SUA în Venezuela: „În curând” și o hartă a teritoriului danez sub steagul american. Reacția Danemarcei

Cea mai nordică bază militară a SUA, la Pituffik și harta teritoriului danez sub steagul american publicată de Katie Miller. Colaj: HotNews

Atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro au reînnoit temerile privind preluarea Groenlandei de către americani, în contextul în care membrii MAGA și-au îndreptat imediat atenția asupra teritoriului danez, potrivit The Guardian.

La doar câteva ore după operațiunea militară americană din Venezuela, podcasterul de dreapta Katie Miller – soția lui Stephen Miller, șeful adjunct al cabinetului lui Donald Trump – a postat pe X o hartă a Groenlandei acoperită cu steagul american, cu mesajul: „ÎN CURÂND”.

Amenințarea de a anexa teritoriul bogat în minerale, care face parte din alianța NATO, a stârnit imediat indignarea danezilor. Ambasadorul Danemarcei la Washington, Jesper Møller Sørensen, a reacționat la provocarea lui Miller printr-un „memento prietenos” privind cooperarea militară istorică dintre cele două țări.

„Suntem aliați apropiați și ar trebui să continuăm să colaborăm în acest sens. Securitatea SUA este și securitatea Groenlandei și a Danemarcei”, a afirmat el. „Regatul Danemarcei și Statele Unite colaborează pentru a asigura securitatea în Arctica”.

Ambasadorul a mai precizat că Danemarca a crescut cheltuielile pentru apărare în 2025, alocând 13,7 miliarde de dolari (10,2 miliarde de lire sterline) „care pot fi utilizați în Arctica și Atlanticul de Nord. Pentru că luăm în serios securitatea noastră comună”. „Și da, ne așteptăm la respectarea deplină a integrității teritoriale a Regatului Danemarcei”, a mai spus el.

Planurile lui Trump pentru o anexare prin forță: „Nu exclud nimic”

Trump l-a numit recent pe Jeff Landry, guvernatorul statului Louisiana, în funcția de trimis special în Groenlanda. Landry, fost procuror general al statului, i-a mulțumit lui Trump pentru numirea sa în decembrie 2025, spunând că este „o onoare să vă servesc în această funcție voluntară pentru a face din Groenlanda o parte a SUA”.

Sâmbătă, Landry a salutat răsturnarea lui Maduro de către Trump prin forță. „Având în vedere că am fost adjunct al șerifului și procuror general, am văzut efectele devastatoare ale drogurilor ilegale asupra familiilor americane. Cu peste 100.000 de decese legate de opioide anual, sunt recunoscător să văd că un președinte ia în sfârșit măsuri concrete în războiul împotriva drogurilor”, a postat el pe X.

De la preluarea mandatului în urmă cu un an, Trump a zguduit aliații europeni cu planurile sale declarate privind Groenlanda, considerată importantă din punct de vedere strategic pentru apărare și ca viitoare sursă de bogăție minerală. Aici se află cea mai nordică bază militară a SUA, la Pituffik, pe care vicepreședintele lui Trump, JD Vance, a vizitat-o în martie.

Președintele SUA a refuzat să excludă o acțiune militară pentru a obține controlul asupra teritoriului, într-un moment în care SUA, China și Rusia se luptă pentru putere în Arctica, o perspectivă care a declanșat condamnări și neliniște pe insulă.

„Nu exclud această posibilitate. Nu spun că o voi face, dar nu exclud nimic. Avem mare nevoie de Groenlanda”, a declarat Trump postului american de televiziune NBC în luna mai, când a fost întrebat despre o eventuală preluare prin forță.

Ca răspuns la amenințările constante la adresa teritoriului, Serviciul de Informații al Apărării din Danemarca a etichetat luna trecută SUA ca fiind un risc pentru securitate, într-o schimbare dramatică a relațiilor transatlantice.

Prim-miniștrii Danemarcei și Groenlandei, Mette Frederiksen și Jens-Frederik Nielsen, au declarat la momentul respectiv: „Am spus-o foarte clar înainte. Acum o spunem din nou. Frontierele naționale și suveranitatea statelor sunt înrădăcinate în dreptul internațional. Nu poți anexa alte țări.”

Marea majoritate a celor 57.000 de locuitori ai Groenlandei doresc să devină independenți de Danemarca, dar nu doresc să devină parte a SUA, potrivit unui sondaj reprezentativ publicat inițial în ianuarie 2025 și readus în atenția publică de criza actuală. Teritoriul are dreptul de a-și declara independența din 2009.