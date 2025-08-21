„Amenințări colosale”. Anunțul Rusiei privind scutul său nuclear, „care este și o sabie”

Scutul nuclear al Rusiei ar trebui consolidat în următorii ani din cauza „amenințărilor colosale” cu care se confruntă cea mai mare putere nucleară din lume, a declarat joi șeful corporației nucleare de stat din Rusia, potrivit Reuters.

Rusia și Statele Unite își modernizează arsenalele nucleare – inclusiv sistemele utilizate pentru detectarea și interceptarea rachetelor nucleare – în timp ce China își sporește propria capacitate nucleară la un nivel mult peste cea a Marii Britanii și a Franței.

„În situația geopolitică actuală, ne confruntăm cu amenințări colosale la adresa existenței țării noastre. Prin urmare, scutul nuclear, care este și o sabie, este o garanție a suveranității noastre”, a afirmat Alexei Likhachev, citat de agenția de presă rusă RIA.

„Suntem conștienți la acest moment că scutul nuclear trebuie îmbunătățit în următorii ani”, a adăugat el.

Președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit în luna mai planurile pentru un așa-numit scut de apărare antirachetă „Golden Dome”, inspirat de scutul de apărare terestru Iron Dome al Israelului, care va costa cel puțin 175 de miliarde de dolari.

Scutul american ar avea ca scop interceptarea unei game de rachete – inclusiv balistice, hipersonice și de croazieră – și vizează blocarea amenințărilor din partea Rusiei și Chinei.

Cu toate acestea, experții militari sunt de acord că niciun astfel de scut nu poate intercepta toate rachetele, mai ales în condițiile numărului de rachete pe care le poate lansa o țară precum Rusia sau Statele Unite.

Rusia are aproximativ 4.300 de focoase nucleare stocate și desfășurate, iar Statele Unite au aproximativ 3.700, totalizând aproximativ 87% din stocul mondial, potrivit unui studiu realizat de Federația Oamenilor de Știință Americani.

China este a treia putere nucleară din lume, cu aproximativ 600 de focoase, urmată de Franța cu 290, Marea Britanie cu 225, India cu 180, Pakistan cu 170, Israel cu 90 și Coreea de Nord cu 50, potrivit acestuia.