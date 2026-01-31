Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria. Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev

Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a transmis departamentul de comunicare al poliţiei naţionale ungare (ORFK), informează MTI, citată de Agerpres.

Poliţia judeţului Hajdu-Bihar a indicat mai devreme vineri că investighează ameninţări de comitere a unui act terorist. E-mailurile au fost probabil trimise de pe acelaşi dispozitiv, potrivit poliţiei locale, care a percheziţionat instituţiile în cauză, fără a găsi într-o primă fază explozibili.

Mai târziu vineri poliţia ungară a precizat că a încheiat verificările tuturor şcolilor, precum şi ale instituţiilor publice şi financiare care au fost ameninţate şi nu a găsit explozibili nicăieri.

În cazul în care vor fi primite şi alte ameninţări, poliţia este pregătită să ia imediat măsurile corespunzătoare, se arată în comunicat.

Tot vineri şi poliţia ucraineană a raportat că a primit „peste 2.000 de alerte cu bombă” care anunţau că imobile aparţinând unor instituţii ale statului, clădiri de întreprinderi sau chiar locuri de divertisment au fost minate.

Alerte precedente, care s-au dovedit a fi false, au vizat şcoli din Kiev la începutul anului şcolar în septembrie 2023, obligând autorităţile să dispună verificarea a sute de instituţii.

Ungaria s-a confruntat cu amenințări similare și pe 23 ianuarie când au fost vizate în jur de 240 de școli. Niciun explozibil nu a fost găsit în clădirile verificate.

În textul epistolelor digitale trimise anonim se precizează că acesta este modul prin care este pedepsită Ungaria pentru „amestecul în afacerile lumii musulmane”. Conform Csepel.info, mesajul a fost creat probabil folosind Google Translator.

Serviciile secrete maghiare au luat legătura cu omologii lor slovaci deoarece s-au confruntat cu amenințări similare în trecut.

Șeful Oficiului Prim-ministrului Ungariei, Gergely Gulyás, a declarat că există o similitudine stranie cu ceea ce s-a întâmplat în Slovacia, unde amenințările s-au dovedit a fi nefondate.