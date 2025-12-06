Amenințată de flota americană din Caraibe, Venezuela crește numărul soldaților. „Nu vom permite invazia unei forțe imperialiste”

Armata venezueleană a încorporat, sâmbătă, la Caracas 5.600 de tineri, un răspuns la desfășurarea de către Statele Unite a unei importante forțe navale, printre care se află și cel mai mare portavion din lume, informează France Presse.

Ca răspuns la manevrele militare americane, președintele Venezuelei Nicolas Maduro a făcut apel la consolidarea forțelor armate prin înrolarea de voluntari.

„În niciun caz nu vom permite invazia unei forțe imperialiste” a afirmat, sâmbătă, colonelul Gabriel Alejandro Rendón Vílchez.

Numărul de voluntari pentru forțele armate este în creștere puternică, a dat asigurări generalul Javier José Marcano Tábata.

„În momentul în care imperialismul amenință (…) patria noastră, poporul nostru, tinerii, sunt cu miile care vor să se alăture Forțelor armate naționale bolivariene”, a spus Tabata, în timpul ceremoniei care a avut loc la Fuerte Tiuna, cel mai mare complex militar din Venezuela.

Potrivit cifrelor oficiale, armata venezueleană numără circa 200.000 de soldați, la care se adaugă 200.000 de polițiști.

Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela s-au amplificat după ce Washingtonul a lansat o serie de lovituri asupra navelor unor presupuși narcotraficanți, provocând moartea a 87 de persoane, majoritatea în Marea Caraibelor, fără să fie prezentate dovezile legăturilor cu traficul de droguri.

Un inamic al Statelor Unite de un sfert de secol, Venezuela este acuzată de către președintele american Donald Trump că se află în spatele traficului de stupefiante care intră în Statele Unite. Caracasul dezminte și susține că obiectivul adevărat al SUA este schimbarea regimului pentru accesul la petrolul venezuelean.