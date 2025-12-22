Amenzi de 1,6 milioane lei după controalele ANPC din zonele turistice. Problemele depistate
Activitatea a peste 470 de operatori economici din stațiunile și zonele turistice a fost verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin Comandamentul de Iarnă 2025, în perioada 15 – 21 decembrie, potrivit anunțului făcut de instituție într-un comunicat transmis luni.
ANPC susține că este prezentă „în toate zonele turistice pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, pentru a garanta protecția și drepturile consumatorilor”.
Comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:
- 271 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei;
- 296 de avertismente;
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 65.000 lei;
- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 73.000 lei;
- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici.
ANPC spune că principalele neconformități constatate au fost:
- produse cu data limită de consum depășită;
- nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (pește, carne);
- produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri;
- produse alimentare cu ambalaje depreciate;
- produse nealimentare fără elementele de identificare necesare stabilirii trasabilității;
- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină, impurități;
- lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori;
- lipsa menționării țării de proveniență pentru produsele de origine vegetală.
