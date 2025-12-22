Sari direct la conținut
Actualitate

Amenzi de 1,6 milioane lei după controalele ANPC din zonele turistice. Problemele depistate

HotNews.ro
Amenzi de 1,6 milioane lei după controalele ANPC din zonele turistice. Problemele depistate
Sigla ANPC Foto: Inquam Photos - Alexandra Pandrea

Activitatea a peste 470 de operatori economici din stațiunile și zonele turistice a fost verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin Comandamentul de Iarnă 2025, în perioada 15 – 21 decembrie, potrivit anunțului făcut de instituție într-un comunicat transmis luni.

ANPC susține că este prezentă „în toate zonele turistice pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, pentru a garanta protecția și drepturile consumatorilor”.

Comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

  • 271 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei;
  • 296 de avertismente;
  • oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 65.000 lei;
  • oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 73.000 lei;
  • oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici.

ANPC spune că principalele neconformități constatate au fost:

  • produse cu data limită de consum depășită;
  • nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (pește, carne);
  • produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri;
  • produse alimentare cu ambalaje depreciate;
  • produse nealimentare fără elementele de identificare necesare stabilirii trasabilității;
  • utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină, impurități;
  • lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori;
  • lipsa menționării țării de proveniență pentru produsele de origine vegetală.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro