Amenzi de 1,6 milioane lei după controalele ANPC din zonele turistice. Problemele depistate

Activitatea a peste 470 de operatori economici din stațiunile și zonele turistice a fost verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin Comandamentul de Iarnă 2025, în perioada 15 – 21 decembrie, potrivit anunțului făcut de instituție într-un comunicat transmis luni.

ANPC susține că este prezentă „în toate zonele turistice pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, pentru a garanta protecția și drepturile consumatorilor”.

Comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

271 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei;

296 de avertismente;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 65.000 lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 73.000 lei;

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici.

ANPC spune că principalele neconformități constatate au fost: