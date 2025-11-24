Amenzi de 275.000 de lei după tăierile ilegale de arbori de la o adresă din Sectorul 3, anunță administratorul public al Capitalei. „Un semnal ferm”

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a anunțat că autorii tăierilor ilegale de arbori de la adresa bd. Nicolae Grigorescu 18 din Sectorul 3 au primit amenzi în sumă totală de 245.000 de lei, la care „se vor adăuga încă 30.000 de lei, pentru care urmează să fie emis procesul-verbal de sancționare”.

Oficialul a descris sancțiunile drept „un semnal ferm” împotriva tăierilor ilegale de arbori.

„După foarte mulți ani, acesta este un semnal ferm pe care Primăria Municipiului București îl transmite în ceea ce privește protecția arborilor și sancționarea celor care își permit să taie fără aviz”, a declarat Lucian Judele, luni, într-o postare pe Facebook.

El a spus că „protejarea spațiilor verzi nu este un moft” și „nu este negociabilă”, ci „este o obligație”.

„Sancționarea contravențională poate fi discutabilă în cazul unor fapte minore, dar când vorbim despre tăieri ilegale repetate în Sectorul 3, nu mai este vorba de neglijență – vorbim deja de un comportament similar infracțiunii și merită pedepsit ca atare. Sper ca legea inițiată de ministra Diana Buzoianu să fie votată și să intre în vigoare cât mai curând”, a adăugat Lucian Judele, făcând referire la un proiect de ordonanță despre care ministra Mediului a spus că va „stabili clar că tăierea abuzivă a arborilor din spațiile verzi urbane este o faptă penală”.

Administratorul public susține că „Bucureștiul nu mai este terenul de joacă al celor care taie copaci după bunul plac”.

„Cine distruge verdele orașului, plătește. Iar de data asta sperăm să plătească cu ani de închisoare, așa cum și noi plătim cu zile din viață, cu fiecare arbore care dispare din Capitală”, a conchis Lucian Judele.

Sursa foto: Elena Elisseeva | Dreamstime.com