Amenzi de aproape 800.000 de euro pentru 18 companii de taxi pentru o înțelegere privind accesul pe Aeroportul Otopeni

Consiliul Concurenței a anunțat miercuri că a sancționat Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) și 18 companii de taxi cu amenzi în valoare totală de aproape 4 milioane de lei, (circa 780.000 de euro). Motivul: s-au înțeles să elimine din Aeroportul Otopeni o aplicație IT pentru comenzi de taxi.

Consiliul Concurenței spune că cele 18 firme de taxi și cele două asociații ale transportatorilor „și-au coordonat comportamentul” pentru a elimina din incinta aeroportului compania Clever Tech SRL, care administra o aplicație agregatoare ce includea oferta mai multor șoferi de taxi.

Astfel, COTAR, FORT și companiile de taxi au solicitat Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. (CNAB) eliminarea aplicației agregatoare Clever de pe terminalele touch-screen, prin care pot fi comandate taxiuri în incinta aeroportului.

Ce companii de taxi au fost amendate

Companiile de taxi sancționate sunt următoarele: Cristaxi Service SRL, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, As Taxi 2003 SRL, Compania de Taximetrie Speed Taxi SRL, D`Artex Star SRL, Autogeneral SA, Lion Quick Taxi SRL, Street Taxi SRL, Simbol Fly Consulting SRL, Speed Taxi SRL, Bageti Star SRL, Dinamic Taxi SRL, Dispecerat Perfect SRL, Fast Transport Auto SRL, Grand Auto Taxi SRL, Grant Taxi Service SRL și Grant Taxi Speed SRL.

FORT, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, Cristaxi Service SRL și Grand Auto Taxi SRL au recunoscut această practică, spune autoritatea.

Ce angajamente și-a asumat Compania Aeroporturi București

Totodată, autoritatea de concurență a impus Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) mai multe condiții menite să asigure accesul în incinta aeroportului a tuturor companiilor de taxi interesate, „într-un mod transparent, nediscriminatoriu și predictibil”.

Ca urmare, CNAB și-a asumat o serie de angajamente care vizează identificarea și închirierea spațiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen fără a mai interveni asupra tipurilor de aplicații care rulează.

În plus, CNAB va permite ca serviciile de transport persoane de la aeroport să fie derulate atât prin intermediul aplicațiilor agregatoare, cât și prin aplicații de ride-sharing, fără ca acestea să mai fie limitate exclusiv la transportul în regim taxi, respectiv la aplicațiile informatice ale companiilor de taxi.

De asemenea, închirierea spațiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen se va atribui exclusiv prin licitație cu strigare organizată de Bursa Română de Mărfuri, iar companiile interesate vor putea depune oferte pentru mai multe spații, dar li se va atribui doar un singur spațiu în cadrul aceleiași proceduri de licitație, cu scopul de a asigura o prezență cât mai numeroasă a companiilor active pe piață și servicii diversificate pentru pasageri.