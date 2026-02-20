Amenzi de sute de mii de lei pentru locuri nedeszăpezite din Capitală. „Prima bandă de circulație este și acum blocată” / Apelul lui Ciucu

Trafic auto și pietonal în condiții dificile cauzate de căderi masive de zăpadă și urmări ale codului roșu de ninsori, în București, 18 februarie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Poliția Locală a Muncipiului București le-a dat operatorilor de salubritate 41 de amenzi în valoare totală de 205.000 de lei, vineri, pentru străzi, trotuare, stații STB și treceri de pietoni nedeszăpezite, conform anunțului făcut de Primăria Capitalei.

Municipalitatea spune că, deși au trecut două zile de la ninsoarea din București, „prima bandă de circulație este și acum blocată, pe unele artere cu omăt negru”.

Amenzile date vineri:

Sectorul 1 – 8 sancțiuni, de 40.000 lei;

Sectorul 2 – 7 sancțiuni, de 35.000 lei;

Sectorul 3 – 4 sancțiuni, de 20.000 lei;

Sectorul 4 – 4 sancțiuni de 20.000 lei;

Sectorul 5 – 7 sancțiuni, de 35.000 lei;

Sectorul 6 – 11 sancțiuni, de 55.000 lei.

Cu amenzile de 425.000 de lei care au fost date joi, suma totală a ajuns la 630.000 de lei, potrivit primăriei.

„Și continuăm controalele! Cu atât mai mult cu cât în seara aceasta este anunțat de meteorologi un nou episod de ninsoare”, a mai declarat instituția în comunicatul de vineri seară.

Apelul lui Ciprian Ciucu către primarii de sector

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, le solicită „primarilor de sector să se mobilizeze și să coordoneze acțiunea de deszăpezire cu responsabilitate, pentru ca mijloacele de transport în comun să nu mai fie blocate în zăpadă, iar pietonii, dar și șoferii să poată circula în condiții de iarnă, dar civilizate”.

„De asemenea, să se asigure, împreună cu Apa Nova, că toate gurile de scurgere stradale nu sunt acoperite de omât și preiau apa provenită de la topirea zăpezii”, se mai arată în comunicatul municipalității.