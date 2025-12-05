Decizie de la Guvern în privința codului QR de pe bonul fiscal

Sancționarea comercianților care emit bonuri fiscale care nu conțin codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și a alte informații sub formă de cod QR va fi suspendată din nou, până la data de 1 noiembrie 2026, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență aflat vineri pe agenda Guvernului.

Amenzile cuprinse între 2.000 de lei și 4.000 de lei ar fi trebuit aplicate deja de la 1 septembrie, dar au apărut probleme atât de ordin tehnic, cât și legislativ.

Sancțiunile au fost aplicabile doar pentru o perioadă scurtă, deoarece anul trecut, prin OUG nr. 125/2024, aplicarea lor a fost amânată până la 1 septembrie 2025, după cum a scris Startupcafe.ro.

De ce se suspendă din nou amenzile

Guvernul susține că implementarea noilor dispoziții legale referitoare la conținutul bonului fiscal și, respectiv, al raportul fiscal de închidere zilnică implică atât modificarea cadrului legal de nivel secundar și terțiar, cât și obținerea de către distribuitorii autorizați a unui supliment de aviz tehnic de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București.

În plus mai este nevoie și de dezvoltarea de software de către distribuitorii autorizați de aparate de marcat electronice fiscale, precum și de instalarea noului soft, operațiune ce implică deplasarea tehnicienilor de service, în cazul tuturor aparatelor de marcat (aproximativ 900.000 de aparate de marcat).

Toate acestea necesită timp suplimentar, se arată în nota de fundamentare.

Drept urmare, Guvernul propune suspendarea aplicării sancțiunilor, până la data de 1 noiembrie 2026, spre a se asigura contextul necesar conformării atât din perspectiva cadrului legislativ, cât și în ceea ce privește îndeplinirea condiției privind obţinerea de la ICI București, de către distribuitorii autorizați, a suplimentului de aviz tehnic.