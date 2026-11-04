America l-a ascultat pe Trump: a votat ca și cum președintele a fost pe buletinul de vot și a devastat Partidul Republican. Ce au pățit JD Vance și Elon Musk

În alegerile din SUA, înfrîngerea MAGA este fără apel. Încă din crucea nopții, când dezastrul republicanilor abia se prefigura, ziarul preferat al președintelui, New York Post, a afirmat, textual, că „un număr devastator” de peste 60% dintre americani au declarat la ieșirea de la urne că îl fac pe Donald Trump responsabil pentru că și-a urmărit propriul interes și nu pe cel al țării. Asta e una dintre definițiile corupției.

Oamenii nu aleg când sunt umiliți, dar aleg momentul când răspund. În noaptea alegerilor din SUA, nu doar Donald J. Trump a fost renegat, la propria cerere, de cetățeni. Aceiași cetățeni i-au repudiat și pe liderii MAGA din curtea președintelui. Câteva fapte uimitoare:

1. Musk a demonstrat cu 200 de milioane de dolari că nu contează doar banii

În Texas, Elon Musk a cheltuit 200 de milioane de euro pentru candidatul republican Ken Paxton, unul dintre preferații lui Donald Trump. Și Paxton a pierdut la peste un milion de voturi.

Paxton l-a înfruntat pe democratul James Talarico. Talarico a fost calul de bătaie al președintelui SUA. Jignirile personale au curs într-un ritm remarcabil chiar și pentru Donald Trump. Președintele l-a numit pe Talarico „țicnit”, „o insultă la adresa lui Isus” și a spus că democratul are „șase genuri”. Talarico a primit cu ironie relaxată fiecare dintre insulte. Și așa cum au curs insultele lui Trump, așa au venit și voturile pentru Talarico.

Texasul a ales o democrată și în postul de guvernator, prima persoană de origine latină care va conduce statul. Acum doar câteva luni, Gina Hinojosa nu avea nici un ban și nimeni nu voia să-i dea, pentru că nu avea nicio șansă.

2. Oamenii au început să simtă limitele guvernării făcută pe rețelele sociale

Statul sudist Carolina de Sud a ales pentru prima oară în istoria sa ca femeie să-l reprezinte în Senatul SUA. Aceasta este o democrată: medicul pediatru Annie Andrews. Niciodată în acest mileniu, Carolina de Nord nu a ales în senat un democrat.

Andrews a câștigat în fața lui Darline Graham, sora legendarului politician republican Lindsey Graham. Trump a fost cel care i-a cerut guvernatorului să o instaleze drept candidată, propunere pe care a făcut-o pe Truth Social. Oamenii s-au cam săturat însă de guvernarea pe rețelele sociale.

3. Candidatul lui JD Vance a fost învins acasă la vicepreședinte

În fieful republican Ohio, statul vicepreședintele JD Vance, candidatul republican la postul de guvernator a pierdut într-un mod răsunător.

Asta după ce, în cursa pentru senat, republicanii au folosit un clip în care mama candidatei democrate o dezavua pe fiica ei. Aceeași mamă a închis ochii când tatăl și-a abuzat sexual fiica.

Mai mulți republicani au dezavuat folosirea acestei teme dureroase de familie într-un spot TV. Dar Trump și JD Vance au lăudat spotul și spectacolul umilirii publice a mers înainte. Până când oamenii au venit la vot.

Riscul care îi așteaptă pe câștigători

Victoria zdrobitoare a democraților vine însă într-un moment periculos pentru ei. E un risc pentru oricine ar fi la conducerea Statelor Unite.

Războaiele nu vor înceta pentru că aceste conflicte din toată lumea sunt un simptom, nu doar cinismul certificat al unor lideri precum Vladimir Putin.

Mulțimile de pe străzi vor continua să protesteze, chiar dacă, de multe ori, antonimul sistemului nu este libertatea, ci haosul. Sistem e și felul în care îți ajunge apa în bucătărie.

De asemenea, Inteligența Artificială poate fi binecuvîntarea sau povara celor care vin după noi.

Toate acestea vor continua să presară anxietate și să îngreuneze viața în democrații.