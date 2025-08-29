„America pe primul loc”. Trump cere Congresului să taie aproape 5 miliarde de dolari din ajutorul internațional

Președintele american Donald Trump a cerut Congresului SUA să aprobe tăierea suplimentară a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internațional, a transmis vineri Casa Albă, un anunț care crește semnificativ probabilitatea unei paralizii a statului federal la sfârșitul lunii septembrie, relatează AFP și Agerpres.

Reducerile „afectează programele Departamentului de Stat, ale Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și programele de asistență internațională”, se arată în scrisoarea trimisă președintelui republican al Camerei Reprezentanților și distribuită de Biroul de Buget al Casei Albe.

Președintele Trump „va pune întotdeauna AMERICA PE PRIMUL LOC”, a scris Biroul de Buget pe platforma X.

Democrații avertizaseră recent că orice încercare de revocare a fondurilor deja aprobate de Congres ar distruge orice posibilitate de negociere cu ei pentru a evita paralizia bugetară, faimosul „shutdown”, după 30 septembrie.

Tăieri masive din USAID

Conform New York Post, care a anunțat știrea joi seară, marea majoritate a reducerilor – 3,2 miliarde de dolari – va proveni din fondurile alocate Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Donald Trump înghețase deja miliarde de dolari din ajutorul internațional de la revenirea sa la Casa Albă și desființase oficial USAID, care este acum absorbită de Departamentul de Stat, responsabil pentru diplomația americană.

Cea mai mare agenție umanitară din lume, USAID era implicată în programe de asistență medicală și de urgență în aproximativ 120 de țări.

În iulie, un studiu internațional a dezvăluit că prăbușirea finanțării americane pentru ajutorul internațional ar putea duce la peste 14 milioane de decese suplimentare până în 2030 în rândul celor mai vulnerabile persoane, o treime dintre acestea fiind copii.