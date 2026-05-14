American găsit vinovat că a condus o „secție de poliție secretă” în numele Chinei la New York

Un cetățean american a fost găsit vinovat miercuri că a operat „prima secție de poliție secretă” cunoscută din SUA, în numele guvernului chinez, în cartierul Chinatown din Manhattan, transmite BBC.

Un juriu a constatat că Lu Jianwang, în vârstă de 64 de ani, a deschis și a condus secția în cartierul Chinatown din Manhattan la începutul anului 2022 pentru Ministerul Securității Publice din China (MPS).

El este acuzat că a acționat ca agent străin neînregistrat al guvernului Chinei în legătură cu secția și de obstrucționarea justiției.

Lu a fost arestat în acest dosar în aprilie 2023 și a pledat nevinovat la toate acuzațiile. Juriul de la tribunalul federal din Brooklyn a ajuns la verdict după un proces care a durat o săptămână.

Jianwang, rezident din New York cunoscut și sub numele de Harry Lu, riscă până la 30 de ani de închisoare, au declarat procurorii.

Lu își desfășura activitatea într-o clădire de birouri din Chinatown. Acesta a început prin a-i ajuta pe cetățenii chinezi care locuiau în New York să-și reînnoiască permisele de conducere, fapt care constituie o infracțiune în sine dacă nu este declarat autorităților americane, potrivit procurorilor americani.

De asemenea, Lu este acuzat că a ajutat guvernul Chinei să găsească un activist pro-democrație care locuia în California.

„Fie ca verdictul acesta să transmită un mesaj celorlalți agenți străini – FBI își menține hotărârea neclintită de a descoperi și a zădărnici operațiunile clandestine ale națiunilor ostile”, a declarat James Barnacle, director adjunct al FBI, într-un comunicat.

Ce sunt secțiile secrete chinezești de poliție

Cel puțin 100 de astfel de posturi au fost raportate în 53 de țări din întreaga lume. Activiștii din grupurile care apără drepturile omului acuză China că folosește asemenea avanposturi pentru a amenința și monitoriza cetățenii chinezi aflați în străinătate, precum și pentru a ajuta Beijingul să identifice activiștii pro-democrație care locuiesc în SUA.

China a negat existența acestor secții de poliție, spunând că ele sunt de fapt „stații de servicii” care oferă servicii administrative cetățenilor de peste hotare.

Stația din Chinatown, care ocupa un etaj întreg deasupra unei tarabe cu ramen din New York City, a fost închisă în toamna anului 2022, după ce FBI a lansat o anchetă.