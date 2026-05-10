Americanii evacuaţi de pe nava de croazieră afectată de hantavirus nu vor fi plasaţi obligatoriu în carantină în SUA

Pasagerii americani evacuaţi de pe nava de croazieră MV Hondius nu vor fi neapărat plasaţi în carantină, a declarat duminică un oficial american de rang înalt din domeniul sănătăţii, îndemnând publicul să rămână calm în faţa unei situaţii care „nu este similară cu cea a Covidului”, relatează CNN și News.ro.

SUA au anunţat de vineri că vor organiza un zbor de repatriere pentru cei 17 americani aflaţi la bordul navei pe care a fost identificat un focar de hantavirus.

Aceşti pasageri, care sunt toţi asimptomatici, vor fi transportaţi într-un centru specializat din statul Nebraska, dar nu vor fi neapărat plasaţi în carantină, a explicat duminică la CNN Jay Bhattacharya, director interimar al Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), principala agenţie sanitară a ţării.

„Îi vom chestiona şi le vom evalua nivelul de risc”, şi anume „dacă au fost în contact strâns cu o persoană care prezenta simptome” sau nu, a precizat el.

În urma acestei evaluări şi în funcţie de riscul estimat, pasagerilor li se va oferi „posibilitatea de a rămâne în Nebraska, dacă doresc, sau de a se întoarce acasă, dacă situaţia lor familială le permite să fie aduşi în siguranţă, fără a expune alte persoane pe drum”, a adăugat el.

„Nu cred că este cea mai bună practică”

Când a fost întrebat despre ţările, precum Statele Unite, care aleg să nu impună carantină obligatorie cetăţenilor lor care coboară de pe navă, secretarul de stat spaniol pentru sănătate Javier Padilla a spus că este la latitudinea acelor ţări să ia măsurile pe care le consideră cele mai bune. Însă „nu cred că este cea mai bună practică din punct de vedere clinic”, a punctat el.

Toţi pasagerii de pe nava de croazieră de lux MV Hondius sunt consideraţi contacte de risc ridicat, ca măsură de precauţie, a declarat sâmbătă seara agenţia europeană de sănătate publică.