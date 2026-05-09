Croaziera afectată de hantavirus: Șeful OMS se duce să coordoneze personal evacuarea pasagerilor / „Dacă nu se încheie operațiunea, nava va trebui să plece”

Nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, navigând în Oceanul Atlantic. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se va deplasa sâmbătă în Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, pentru a coordona evacuarea pasagerilor de pe vasul de croazieră afectat de hantavirus, au afirmat vineri surse din cadrul Ministerului de Interne spaniol, potrivit agenției France Presse.

Directorul OMS îi va însoţi pe miniştrii spanioli ai Sănătăţii şi de Interne la un post de comandă situat în Tenerife „pentru a asigura coordonarea între administraţii, controlul sanitar şi aplicarea protocoalelor de supraveghere şi de intervenţie preconizate”, au precizat sursele citate.

Experții OMS se grăbesc să scrie un ghid de recomandări

Iar în timp ce nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus se îndreaptă spre insula spaniolă Tenerife, reprezentanții OMS se grăbesc să elaboreze recomandări detaliate privind măsurile care trebuie să fie luate în continuare pentru cei aproape 150 de pasageri, atunci când aceștia vor ajunge, în sfârșit, pe uscat, în cursul zilei de duminică, informează agențiile Reuters și Agerpres.

Focarul de hantavirus – care a cauzat moartea a trei persoane din cel puțin opt cazuri suspecte sau confirmate – este primul care a fost înregistrat vreodată pe o navă de croazieră, așadar sunt necesare anumite protocoale noi.

Șase foști și actuali oficiali ai OMS și experți în hantavirusuri au declarat că focarul epidemiologic ar putea fi gestionat prin adaptarea măsurilor standard de sănătate publică, cum ar fi izolarea pasagerilor bolnavi și a celor care ar fi putut intra în contact cu aceștia. Niciunul dintre pasagerii aflați pe navă nu prezintă simptome în prezent, a transmis operatorul navei.

În prezent, pasagerii de pe MV Hondius sunt clasificați în categorii de contacte cu risc ridicat și contacte cu risc scăzut, în funcție de interacțiunile lor cu călătorii bolnavi, a precizat OMS. Urmărirea contactelor este esențială și pentru cei care au părăsit deja nava de croazieră.

Sfaturi din Argentina

Se cunoaște că tulpina Andes (Anzi) a hantavirusului se răspândește prin contact apropiat și prelungit, în principal atunci când un pacient este deja simptomatic. Această informație se bazează în mare parte pe singurul focar cunoscut până acum în cadrul căruia tulpina Andes s-a răspândit între oameni, în Argentina în 2018-2019, când 34 de persoane au fost infectate și 11 dintre ele au murit.

„Am învățat mai ales că, odată ce sunt implementate măsuri de bază de distanțare socială, care sunt, în esență, foarte simple – „stai acasă când nu te simți bine” -, acestea dus la scăderea circulației virusului, iar focarul s-a stins”, a declarat Gustavo Palacios, profesor la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, din Statele Unite, care este originar din Argentina și co-autor al unui articol foarte important despre acel focar epidemiologic.

Gustavo Palacios și alți experți au oferit consultanță pentru OMS cu privire la noul focar încă din data de 2 mai, a dezvăluit el, adăugând că speră să se acorde de acum înainte mai multă atenție riscurilor generate de hantavirusuri, care pot avea rate de mortalitate de până la 50%.

Unele guverne au început deja să elaboreze planuri: Guvernul britanic a anunțat vineri dimineață că își va repatria cetățenii cu un zbor ce va fi supus unor măsuri stricte de controlare a infecțiilor, iar pasagerilor li se va cere apoi să se izoleze timp de 45 de zile, urmând să fie și testați, în caz de nevoie.

Krutika Kuppalli, profesor-asociat de medicină la Centrul Medical Southwestern din cadrul Universității Texas din SUA, care a lucrat în trecut la protocoalele sanitare împotriva mpox formulate de OMS, a declarat că pot fi adoptate anumite măsuri care se bazează pe epidemii anterioare. „Este același principiu ca în cazul rujeolei sau al Ebola. Urmărirea cazurilor de contact nu se schimbă”, a spus ea.

Când va putea avea loc debarcarea pasagerilor de pe MV Hondius în Tenerife

Debarcarea pasagerilor de pe nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, va trebui să aibă loc între duminică la prânz şi luni, aceasta fiind „singura fereastră” posibilă pentru evacuare din cauza condiţiilor meteorologice, a anunţat vineri un oficial din Guvernul regional din Insulele Canare, unde vasul este aşteptat să sosească peste două zile, relatează AFP și Agerpres.

„Singura fereastră de care dispunem pentru a duce a bun sfârşit această operaţiune este cuprinsă între duminică la prânz şi până când condiţiile meteorologice se vor schimba începând de luni”, a declarat în faţa reprezentanţilor presei Alfonso Cabello, viceministru în Cancelaria Guvernului Regional din Canare, evocând pentru ziua de luni „vânt şi hulă”.

MV Hondius nu va fi autorizat să acosteze în portul local şi va arunca ancora în apele din largul insulei Tenerife, urmând ca pasagerii să fie transferaţi apoi în port cu ajutorul unei ambarcaţiuni mai mici.

De acolo, ei vor fi conduşi cu un autobuz la Aeroportul Tenerife Sud.

„Dacă operaţiunea nu va fi încheiată până luni, atunci nava va trebui să îşi continue cursa. Deoarece condiţiile de navigaţie se vor schimba foarte mult în proximitatea portului”, a adăugat Alfonso Cabello.

„Nava va trebui să plece”, a insistat el, avertizând că, dincolo de acel termen, „nicio altă operaţiune nu va putea fi realizată înainte de sfârşitul lunii mai, dată la care vor reveni condiţiile meteo ideale”.

De asemenea, oficialul din Insulele Canare a precizat că nava este aşteptată să ajungă duminică dimineaţă, în zori, între orele locale 03:00 şi 05:00 (01:00 – 03:00 GMT), confirmând astfel o informaţie difuzată de Serviciile de urgenţă spaniole, care anunţaseră că, dacă vasul îşi menţine viteza actuală, va ajunge în zonă mai repede decât orarul prevăzut.

Va fi important şi ca avioanele de repatriere „să se afle deja la sol în noaptea de sâmbătă spre duminică sau în cursul dimineţii de duminică”, a insistat Alfonso Cabello, în contextul în care aceste evacuări de la Aeroportul Tenerife Sud sunt gestionate de ţările de origine ale pasagerilor aflaţi pe vasul de croazieră.

SUA organizează un zbor de repatriere a pasagerilor americani

Statele Unite au anunţat vineri că pregătesc un zbor de evacuare a pasagerilor americani care se află pe vasul de croazieră MV Hondius, afectat de un focar de hantavirus şi care se află în drum spre Insulele Canare, informează AFP.

„Departamentul de Stat organizează un zbor de repatriere în scopul facilitării reîntoarcerii în deplină siguranţă a pasagerilor americani aflaţi pe vas”, a declarat un purtător de cuvânt. „Comunicăm direct cu americanii aflaţi la bord şi suntem pregătiţi să furnizăm asistenţă consulară după sosirea navei în Tenerife”, a adăugat el.

Pe lista pasagerilor aflaţi la bordul vasului figurează 17 americani.

Focar de hantavirus izbucnit pe un vas de croazieră care transportă pasageri din întreaga lume

Focarul de hantavirus a fost identificat pe nava olandeză MV Hondius, care transportă circa 150 de pasageri din 28 de țări. Croaziera de lux, operată de Oceanwide Expeditions, a început pe 1 aprilie în Ushuaia, Argentina, şi urmează să ajungă pe 10 mai în Insulele Canare, Spania.

Joi, OMS a anunţat că, per total, cinci dintre cele opt cazuri suspecte de hantavirus au fost confirmate. Trei persoane au murit, inclusiv o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani, care era infectată cu virusul.

Soţul ei olandez şi o femeie din Germania au murit, de asemenea, iar cazurile lor sunt investigate.

Trei pasageri bolnavi au fost evacuaţi de pe navă miercuri, în timp ce aceasta era ancorată în apele din largul coastelor Capului Verde.

„Nu e începutul unei pandemii”

Încă nu este clar cum a început focarul.

Hantavirusul se transmite de obicei de la rozătoare, oamenii infectându-se prin inhalarea aerului contaminat cu particule virale provenite din urina, excrementele sau saliva rozătoarelor. Însă în cel mai recent focar transmiterea între oameni a fost documentată pentru prima dată, a precizat OMS.

Croaziera a vizitat zone sălbatice îndepărtate, astfel încât un pasager ar fi putut intra în contact cu virusul atunci sau înainte de a se îmbarca pe navă.

Maria Van Kerkhove, epidemiolog specializat în boli infecţioase la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că situaţia nu este comparabilă cu cea de acum şase ani, provocată de COVID, deoarece hantavirusul se transmite prin „contact apropiat şi intim”.

„Nu este COVID, nu este gripă, se răspândește foarte, foarte diferit”, a spus Van Kerkhove.

Ea a precizat că autorităţile au cerut „tuturor să poarte mască” la bordul navei MV Hondius.

Persoanele care intră în contact sau îngrijesc cazurile suspecte ar trebui, a adăugat ea, „să poarte un nivel mai ridicat de echipament individual de protecţie”.

În aceeaşi conferinţă, directorul general al OMS, Tedros Ghebreyesus, a declarat că organizaţia sa „evaluează riscul pentru sănătatea publică drept scăzut”.

Transmiterea de la om la om este posibilă, dar riscul de infectare la nivel global rămâne scăzut, potrivit șefului OMS.

El a spus că primele două persoane cu virus confirmat „călătoriseră prin Argentina, Chile şi Uruguay într-o excursie de observare a păsărilor, care a inclus vizite în zone unde era prezentă specia de şobolan cunoscută ca purtătoare a virusului”.

Având în vedere perioada de incubaţie a bolii – care poate ajunge până la şase săptămâni – este posibil să fie raportate şi alte cazuri, a mai spus șeful OMS.

Experții au observat că tulpina Andes s-a răspândit între oameni în focare anterioare, prin contact foarte strâns, iar experții în sănătate consideră că unele dintre infecțiile de la bordul navei MV Hondius s-ar fi putut transmite între persoane.

Tot joi, operatorul croazierei, Oceanwide Expeditions, a anunțat că 29 de pasageri – la care se adaugă și trupul uneia dintre persoanele decedate – au fost debarcați pe insula britanică Sfânta Elena pe 24 aprilie.