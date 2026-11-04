Amnistia la TVA: A apărut procedura oficială ANAF pentru firmele care s-au trezit cu impunere de TVA retroactiv pe 5 ani. Descarcă Ordinul 1512/2026 cu decizia de anulare

Marți, 3 noiembrie 2026, s-a publicat în Monitorul Oficial ordinul președintelui ANAF 1512/2026, care cuprinde procedura oficială pentru amnistierea fiscală a firmelor românești care au avut codul de TVA anulat, iar Fiscul le-a cerut să plătească TVA retroactiv pe ultimii 5 ani cu dobânzi și penalități.

Mai exact ordinul cuprinde 4 anexe procedurale și 2 anexe cu formularul deciziei de anulare a obligațiilor de TVA și cererea de restituire, pe care ar trebui să-l primească patronii afectați de la ANAF, conform Legii 177/2026.

În schimb, avocata Alina Nica, din București, care a inițiat demersurile care au condus la această amnistie fiscală, atrage atenția că ordinul ANAF nu acoperă toate punctele sensibile.

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