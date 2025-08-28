Impozitele pe locuințe cresc anul următor cu 80%. Ai plătit 200 de lei impozit anul acesta pentru un apartament în București? La anul vei plăti peste 355 de lei. Creșteri similare și la impozite pe terenuri arabile

Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu 79,5%, potrivit calculelor Profit.ro pe baza unui proiect de lege pregătit la nivelul Guvernului. Astfel, pentru un apartrament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei, arată calculele Profit.ro.

Acest mecanism se va aplica până la trecerea la impozitarea la valoarea de piață, mecanism care a fost amânat din cauza timpului prea scurt pentru implementare.

Proiectul de lege propune actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii (cadre de beton, lemn, etc). Valorile prevăzute acum de Codul Fiscal sunt cele din 2015, dar între timp au fost actualizate cu inflația.

