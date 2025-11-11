ANAF a găsit „obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei” la un cunoscut cântăreț de manele

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a anunțat, marți, că a depistat obligații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș. Sursele Economedia susțin că este vorba despre manelistul Dani Mocanu.

Într-un comunicat transmis marți, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat încheierea verificărilor făcute în cazul unui cântăreț din Argeș, fără să îi dezvăluie identitatea.

„Inspectorii antifraudă au verificat cinci societăți comerciale și două persoane fizice, iar concluziile verificǎrilor indicǎ faptul cǎ acestea erau controlate și folosite de acesta pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate către bugetul de stat”, se arată în comunicat.

ANAF spune că solistul respectiv cesiona gratuit drepturile de autor către societățile controlate de membrii familiei, iar societățile obțineau venituri din platforme media ca TikTok, YouTube și Facebook, „pe care le declarau incomplet sau eronat”.

„Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist”, mai notează ANAF.

Potrivit instituției, au fost constatate implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei, din care:

• TVA: 1.142.004 lei

• Impozit pe profit: 164.509 lei

• Impozit pe dividende: 271.640 lei

• Impozit pe venit: 20.556 lei

• Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

ANAF spune că inspecția fiscală a stabilit și „creanțe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor”.

„ANAF urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzări și comunicări publice ale operelor muzicale. ANAF promoveazǎ principiul echitǎții fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenței loiale și al respectării obligațiilor față de bugetul de stat”, adaugă instituția.

Anunțul, la o zi după arestarea lui Dani Mocanu la Napoli

Potrivit surselor Economedia, omul vizat de verificările ANAF este Dani Mocanu, pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare după ce a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Dani Mocanu, Foto: Captura video

Poliția Română a anunțat luni că Dani Mocanu și fratele său, condamnat la 7 ani de închisoare, au fost localizați în localitatea Casola di Napoli din Italia.

Mandatele de executare a pedepsei în cazul celor doi au fost emise de autoritățile române în 6 noiembrie 2025.

„În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, a mai declarat Poliția în comunicatul de luni.