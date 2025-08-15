ANAF a trimis familiei Iohannis o notificare că are de plătit 929.000 de euro pentru chiriile de la casa din Sibiu. Familia Iohannis nu va fi executată de Fisc. Notificarea e probabil, încă, la Poștă, iar Iohannis a aflat din presă că i se cer banii

ANAF a trimis familiei fostului președinte Iohannis o notificare prin care îl informează că datorează 4,7 milioane de lei (929.000 de euro) pentru chirii încasate în trecut pentru jumătate dintr-un spațiu comercial din Sibiu, deținut în trecut de familia Iohannis și recuperat de către stat, potrivit informațiilor obținute pe surse de Profit.ro.

Familia Iohannis nu va putea fi executată pentru această datorie, care nu este o creanță fiscală, cel mai probabil suma, care a fost stabilită de un evaluator și nu ține cont de cheltuielile lui Iohannis cu spațiul comercial, urmând să fie tranșată și diminuată în instanță.

Citește mai mult pe Profit.ro