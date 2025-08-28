ANAF anunță că le-a solicitat soților Iohannis „eliberarea imobilului” pierdut în instanță și plata datoriei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declarat, într-un răspuns pentru Agerpres, că a cerut fostului cuplu prezidențial să elibereze imobilul de pe str. Nicolae Bălcescu 29 din Sibiu, pierdut de familia Iohannis în instanță, și să achite sumele „reprezentând contravaloarea lipsei de folosință”, aferente intervalului 1999-2015, „actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale”.

Sursele HotNews au confirmat, în 14 august, ANAF l-a notificat pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv în instanță. Informația fusese relatată inițial de G4Media și Digi24.

„Cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de 1/2, organul fiscal a emis și comunicat notificare către foștii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menționat în vederea intrării în posesie, precum și plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 – 2015, actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale”, a declarat ANAF în răspunsul pentru Agerpres.

Instituția a spus că nu pot fi comunicate public informațiile referitoare la natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor. Potrivit ANAF, aceste date sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal.

Familia Iohannis a pierdut definitiv două imobile din Sibiu

Fostul cuplu prezidențial a deținut un imobil pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29 din Sibiu în perioada 1999-2016, încasând peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul casei, potrivit Riseproject.ro. Cu acești bani, scria publicația de investigații într-un articol din 2015, Iohannis a cumpărat alte trei case, obținând astfel și alte venituri din închiriere.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis. Astfel, în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut un al doilea imobil în Sibiu, de pe strada Gheorghe Magheru 35. Acesta a fost unul dintre litigiile care au împiedicat statul român să recupereze spațiul din strada Nicolae Bălcescu în ciuda deciziei judecătorești din noiembrie 2015.