O firmă mică, înființată ca să construiască un parc fotovoltaic, a trecut în contabilitate facturi de aproape 1,86 milioane de lei pentru servicii de la două agenții de brokeraj imobiliar. Pe baza lor a cerut și a primit de la stat 353.000 de lei din TVA. Inspectorii Antifraudă ai ANAF spun că firma nu a putut dovedi că serviciile au fost prestate vreodată.

Cum funcționează mecanismul, pe scurt

Când o firmă cumpără ceva, plătește TVA pe factură. Când vinde, încasează TVA de la clienți. Diferența dintre cele două merge la stat. O firmă care abia construiește un parc solar nu vinde încă nimic, dar cumpără mult: teren, avize, echipamente, consultanță. La ea TVA-ul plătit e mai mare decât cel încasat, așa că statul îi dă diferența înapoi. Asta e perfect legal, cât timp achizițiile sunt reale.

Problema apare când achizițiile există doar pe hârtie. Fiecare factură de servicii trecută în acte crește suma pe care firma o poate cere înapoi de la stat. Mai produce și un al doilea efect: „umflă” cheltuielile și pierderea firmei. Pierderea respectivă poate fi scăzută mai târziu din profit, când parcul începe să producă, iar asta înseamnă impozit mai mic în viitor.

Ce au găsit inspectorii

În total, firma a cerut rambursări de TVA de 924.096 lei .

. Din acestea, 353.114 lei proveneau din facturile de servicii de la cele două firme de brokeraj imobiliar, care însumau 1.858.495 lei .

proveneau din facturile de servicii de la cele două firme de brokeraj imobiliar, care însumau . Documentele prezentate nu arătau nici ce servicii au fost prestate, nici în ce volum, nici dacă au fost prestate efectiv.

Ce urmează

ANAF a scăzut pierderea fiscală declarată de firmă cu cele 1,86 milioane de lei și a constatat că cei 353.114 lei din TVA au fost rambursați fără drept. Inspectorii analizează acum și dacă fapta intră sub incidența Legii evaziunii fiscale (art. 8), care pedepsește obținerea fără drept de rambursări de la buget. Asta înseamnă că dosarul ar putea ajunge la procurori. ANAF nu a făcut public numele firmei.

De ce contează

Banii rambursați pe TVA vin din bugetul public, adică din taxele plătite de toți. Energia verde atrage în prezent multe investiții, iar odată cu ele vin și sume mari cerute înapoi de la stat. ANAF avertizează că până și o simplă încercare de a obține rambursări pe baza unor operațiuni fictive poate atrage răspundere penală, chiar dacă banii nu au fost încasați.