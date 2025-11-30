ANAF vrea să lanseze un „OLX” propriu pentru vânzarea de marfă confiscată. Nica: „Vă prezentăm în două săptămâni câte mașini confiscăm. Avem persoane interesante”

Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a anunțat duminică la Antena 3 că instituția intenționează să lanseze o platformă, „îi spunem noi intern «OLX-ul ANAF-ului»”, unde românii vor putea să cumpere marfa confiscată de Fisc.

Oficialul a spus că este vorba despre un proiect din PNRR.

„Cu marfa pe care o confiscăm, avem acum în proiect, și avem un proiect în PNRR, să proiectăm o platformă, îi spunem noi intern «OLX-ul ANAF-ului», pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces.”, a declarat șeful Fiscului.

Adrian Nica a spus că, atunci când ANAF confiscă marfă, agenția se întâlnește întâi „cu colegii de la ANPC și celelalte instituții de protecție a consumatorului pentru a verifica dacă marfa confiscată îndeplinește condițiile de a fi pusă în consum”.

„După aceea, lucrăm la această platformă, unde să transparentizăm tot ce vindem, mai precis, orice confiscăm să punem în această platformă astfel încât orice român să aibă acces la cumpărarea ei, să cadă și mitul acesta că «la ANAF se vând pe sub mână anumite produse». Vom transparentiza absolut tot în această zonă a vânzării bunurilor pe care le confiscăm”, a adăugat Nica.

Controale ANAF în comerțul cu haine: „Am confiscat marfa aferentă a 30 de depozite”

Adrian Nica a spus că „ANAF a avut o acțiune amplă într-unul din marile complexuri ale țării. Acolo am verificat 1.100 de depozite, a fost o acțiune amplă”.

„Am confiscat marfa aferentă a 30 de depozite, iar în clipa aceasta colegii noștri sunt acolo în continuare și fac monitorizare (…) Vorbim de un angro”, a precizat el.

Nica spune că ANAF a observat că „există o înclinație a românilor spre a cumpăra online. Avem acțiuni cu structurile de Antifraudă în această zonă”.

„Am avut o acțiune pe platforme, urmare acestei acțiuni am confiscat marfă și bani de peste 40 de milioane”, a continuat el.

Ce a spus despre confiscarea de mașini

Întrebat despre declarațiile făcute în urmă cu o lună despre mașinile de lux ale „bombardierilor” și averile care nu se potrivesc cu veniturile declarate, șeful ANAF a spus că atunci a început o analiză în acest sens.

„În această etapă suntem în control la 49 de persoane și mai avem în procedură de analiză încă 300. Nu am confiscat până la prezenta dată nici o mașină. Am constatat aici și un fenomen de la celebrul manelist din județul Argeș, care odată ce a venit ANAF, până să emitem noi titlul, își înstrăinează bunurile. Am gândit un mecanism și aici, în sensul în care persoanele care vor cumpăra aceste bunuri prin cumpărături care nu au substanță, adică nu au materialitate, nu trimit banii, vor fi și ele vizate de control. O să vă prezentăm, cred eu, în două săptămâni, câte mașini confiscăm. Avem persoane interesante”, a mai declarat Adrian Nica.