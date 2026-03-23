Analiza Every Can Counts: 3 doze din 4 sunt reciclate în România. Sistemul SGR trece într-o etapă de maturitate a economiei circulare

De la consumatori care returnează ambalaje până la sistemele de colectare și reciclare care permit materialelor să reintre în economie, fiecare verigă contribuie la funcționarea economiei circulare. România trece într-o etapă de maturizare a acestui sistem: în 2025 s-au reciclat 75% din dozele de aluminiu puse pe piață, potrivit datelor oficiale RetuRO, analizate de Every Can Counts.

Datele RetuRO analizate de Every Can Counts arată o aliniere între colectare, sortare și reciclare, cu doza de aluminiu ca reper pentru circularitate.

Astfel, rezultatul, obținut în al doilea an calendaristic complet de funcționare a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), indică o maturizare a sistemului și marchează trecerea de la o etapă dominată de colectare la una de reciclare industrială funcțională, cu impact economic măsurabil.

Evoluția din România, susținută în special de extinderea sistemelor de garanție-returnare, se înscrie într-o tendință mai amplă la nivel european.

Potrivit celui mai recent raport publicat de Metal Packaging Europe și European Aluminium, rata de reciclare a dozelor de aluminiu în Europa a ajuns la peste 76% în 2023, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Raportul arată că atât volumele de ambalaje puse pe piață, cât și cantitățile reciclate au crescut de la un an la altul, iar materialul recuperat a generat economii estimate la 5,7 milioane de tone de CO₂ echivalent, confirmând rolul aluminiului în economia circulară europeană.

Pe plan local, datele actuale indică o evoluție accelerată și o aliniere rapidă a României la tendințele europene, pe măsură ce infrastructura de colectare se dezvoltă și fluxurile industriale de reciclare se consolidează. Înainte de introducerea Sistemului de Garanție-Returnare, rata de reciclare a dozelor de aluminiu în România se situa la 35%, semnificativ sub nivelurile înregistrate în alte state europene.

“În cazul economiei circulare, la nivel global, indicatorii reali de performanță apar întotdeauna cu un anumit decalaj. Rapoartele europene privind reciclarea ambalajelor sunt publicate, de regulă, la aproximativ doi ani după anul de referință, și asta pentru că datele trebuie validate din mai multe surse industriale și instituționale, inclusiv scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor, sisteme de garanție-returnare și raportările statistice către Eurostat. Acest proces reflectă complexitatea lanțului circular, unde performanța se măsoară pe întregul traseu al materialului, de la returnare și sortare până la reciclare și reintegrarea aluminiului în producția de noi ambalaje.”, spune David Van Heuverswyn, Global Director Every Can Counts.

Economia circulară, încă neclară: doar 1 român din 2 o asociază cu reciclarea repetată a aceluiași material.

Rezultatele din 2025 reflectă pregătirea României pentru trecerea către „faza a doua” a economiei circulare: etapa în care mecanismele de colectare sunt susținute de performanță industrială constantă și de capacitatea materialului de a rămâne în uz prin cicluri repetate. În cazul aluminiului, acest lucru este posibil deoarece materialul poate fi reciclat în mod repetat fără pierdere de calitate, inclusiv în circuit închis, din doză în doză. Înainte de implementarea SGR, dozele aveau șanse mai mici să fie potrivite pentru o reciclare reală de tip doză-la-doză, deoarece erau expuse contaminării din fluxurile de deșeuri amestecate.

În cadrul unui SGR însă, dozele de băuturi sunt colectate separat și rămân mult mai curate, ceea ce înseamnă că majoritatea, dacă nu chiar toate, pot fi reciclate în doze noi, susținând un sistem circular închis.

“Every Can Counts operează programe de comunicare privind reciclarea infinită a dozelor de aluminiu în peste 20 de țări și observăm aceeași evoluție în piețele în care sunt introduse sisteme de garanție-returnare: în primii ani accentul este pus pe colectare și pe construirea infrastructurii, iar ulterior performanța este evaluată prin capacitatea sistemului de a transforma materialul colectat în material reciclat. Din această perspectivă, rezultatele din România arată o aliniere rapidă la tendințele europene și confirmă potențialul aluminiului ca material central pentru economia circulară”, spune David Van Heuverswyn, Global Director Every Can Counts.

Pe lângă performanța de reciclare în același tip de ambalaj, aluminiul are și o valoare economică ridicată în lanțul circular. Materialul recuperat poate fi reintegrat rapid în producție, iar proprietățile sale rămân neschimbate indiferent de numărul ciclurilor de reciclare. În plus, producția unei doze de aluminiu din material reciclat consumă cu până la 95% mai puțină energie decât producția primară, ceea ce face ca reciclarea să contribuie simultan la eficiența economică a industriei și la reducerea emisiilor.

Datele industriale sunt susținute de o schimbare vizibilă în comportamentul publicului. Potrivit studiului Global Recycling Habits and Attitudes 2025, realizat de Made with Insight pentru Every Can Counts, majoritatea românilor declară că participă activ la Sistemul de Garanție-Returnare și se consideră personal responsabili pentru reciclare.

În același timp, cercetarea evidențiază un decalaj important între comportament și înțelegerea conceptului de economie circulară: 53% dintre respondenți asociază circularitatea cu reciclarea repetată a aceluiași material în produse similare, semn că gestul de returnare este mai bine înțeles decât valoarea economică a materialului reciclat.

Acest decalaj arată nevoia unei informări mai clare despre ce se întâmplă cu materialele după colectare. În cazul aluminiului, de exemplu, materialul recuperat dintr-o doză poate reveni pe raft sub forma unei doze noi în aproximativ 60 de zile, fără pierdere de calitate. Programe precum Every Can Counts urmăresc tocmai această componentă de informare, explicând circuitul materialului și rolul reciclării în economia circulară prin campanii și activări desfășurate în spații publice, la evenimente și în mediul urban.

“Următoarea provocare nu mai este să convingem oamenii să returneze ambalajele, ci să explicăm ce se întâmplă cu materialul după colectare. Circularitatea, dincolo de un gest corect, înseamnă valoare economică păstrată în timp și capacitatea unui ambalaj, de a reintra în economie prin reciclare repetată. În acest context, aluminiul devine un criteriu de alegere atunci când consumatorii au opțiuni, pentru că este unul dintre puținele materiale care pot fi reciclate la nesfârșit, fără pierderi de calitate, completează David Van Heuverswyn

În acest context, doza de aluminiu devine un reper concret pentru tranziția de la politici de mediu la performanță economică măsurabilă, cu impact asupra industriei, lanțurilor de producție și economiei în ansamblu.

Despre Every Can Counts (ECC)

Fondat în 2009 în Regatul Unit, Every Can Counts este un program internațional de conștientizare dedicat implicării oamenilor în reciclarea dozelor de băuturi, oriunde s-ar afla, acasă, la serviciu sau pe drum. Activ în 20 de țări, în Europa, Brazilia, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite ale Americii, programul promovează reciclabilitatea infinită și potențialul circular al fiecărei doze transformate într-una nouă, transformând gesturile cotidiene în acțiuni cu impact durabil.

