Anatomia unui litru de benzină. Cum se formează prețul la pompă și cine îți ia jumătate din plinul făcut

La ora 7:42 dimineața, într-o benzinărie de pe Bulevardul Iuliu Maniu, în Militari, Mihai Popescu oprește motorul și rămâne câteva secunde cu mâna pe volan. Nu se uită la trafic. Se uită la panoul de prețuri. 9,20 lei.

„Ieri era 9,14”, spune, mai mult pentru el.

Are 43 de ani, este agent de vânzări și face zilnic același traseu: Militari – Pipera – Chitila- Militari. Aproximativ 70 de kilometri. Nu urmărește cotațiile petrolului și nici nu citește rapoarte despre OPEC. Dar știe, aproape instinctiv, când „se mișcă ceva”.

„Simți. Nu știu de ce crește, dar știu când începe să urce.”

Mihai nu este singurul. Pentru milioane de șoferi, prețul benzinei este cel mai vizibil indicator economic din viața de zi cu zi — un fel de inflație în timp real, afișată mare pe panourile benzinăriilor pe lângă care trece.

Dar ceea ce vezi pe panou nu este, de fapt, prețul petrolului.

Ce plătești, de fapt, când bagi benzină

Un litru de benzină de peste 9 lei este rezultatul unui lanț lung, în care fiecare verigă își ia partea. Cea mai mare nu este, însă, cea la care te-ai aștepta.

Din cei 9 lei pe care Mihai îi plătește dimineața, mai mult de jumătate nu au legătură directă cu petrolul.

O parte importantă merge către stat, sub formă de accize și TVA. Este partea fixă și cea mai puțin vizibilă — pentru că nu apare separat pe bon.

Restul se împarte între petrolul brut, rafinare, transport și marja benzinăriei.

„Dacă ar fi să explici simplu”, spune un analist din piață, „statul este cel mai mare partener din fiecare plin.”

Prețul petrolului este doar o componentă — și nu cea dominantă. Chiar dacă barilul scade, taxele rămân aceleași. Acciza este fixă pe litru, iar TVA se aplică peste întregul preț.

În plus, există întârzieri: combustibilul din rezervoare a fost cumpărat la prețuri anterioare, rafinăriile operează cu contracte și marje variabile, iar distribuția are propriile costuri logistice

Rezultatul: scăderile se propagă lent, creșterile — aproape instant.

Benzina ca instrument fiscal

Pentru stat, combustibilul are o calitate rară: este ușor de taxat și greu de evitat.

Nu poți „optimiza fiscal” când alimentezi. Nu poți amâna consumul pe termen lung. Nu poți negocia prețul.

De aceea, acciza pe combustibil este una dintre cele mai stabile surse de venit bugetar.

În România, ca în majoritatea țărilor europene, taxele reprezintă între 50% și 60% din prețul final al carburantului.

Este motivul pentru care, chiar și într-un scenariu ipotetic în care petrolul ar deveni foarte ieftin, benzina nu ar deveni niciodată „ieftină”.

Iluzia controlului

În discursul public, vina pentru prețurile mari este plasată aproape întotdeauna pe companiile petroliere.

Dar acestea controlează doar o parte din ecuație.

Cum se stabilește prețul carburanților

Petrolul este stabilit pe piețe globale. Taxele sunt stabilite politic. Cursul valutar influențează direct costurile. Iar consumatorul final vede doar suma tuturor acestor factori.

Formarea prețului carburanților pare complicată, dar în realitate este o combinație de petrol + rafinare + taxe + piață. Te poți gândi la preț ca la un „sandviș” în 5 straturi:

Petrolul brut (materia primă).

Totul începe cu petrolul. Se tranzacționează global (ex: Brent, WTI). Prețul depinde de: conflicte (ex: Iran, Ucraina), decizii OPEC, cerere globală (China, SUA). În mod obișnuit, reprezintă 40–50% din prețul final al carburantului

Dacă petrolul crește cu 10%, nu înseamnă că automat și benzina crește cu 10% — pentru că restul componentelor nu se schimbă la fel.

2. Rafinarea (transformarea în benzină/motorină)

Petrolul brut nu poate fi folosit direct — trebuie procesat. În acest proces apar desigur costuri: cu energia, mentenanța, investițiile. Marja rafinăriei (numită crack spread) poate varia mult. În crize, rafinarea poate deveni mai scumpă decât petrolul în sine.

Practic, crack spread este diferența dintre prețul țițeiului și prețul produselor rafinate obținute din el (benzină, motorină etc.) și aproximează marja de rafinare a unei rafinării.

Rafinăria cumpără țiței și vinde produse finite (benzină, motorină, păcură etc.).

Crack spread-ul este diferența (în dolari/baril) dintre valoarea „coșului” de produse și costul țițeiului.

Cu cât crack spread-ul este mai mare, cu atât rafinarea este mai profitabilă; dacă e mic sau negativ, marjele de rafinare sunt slabe.

Cel mai folosit este așa-numitul „3-2-1 crack spread”.

În ipoteza asta, din 3 barili de țiței se obțin aproximativ 2 barili de benzină și 1 baril de motorină/distilat, iar formula uzuală este:

Crack 3-2-1 = (2 × Preț benzina + 1 × Preț motorina− 3×Prețiței)/ 3

Asta dă marja teoretică de rafinare pe baril de țiței procesat.

La ce folosește

Pentru rafinării: indicator de profitabilitate și bază pentru hedging (contracte futures pe țiței vs. produse).

Pentru traderi/investitori: semnal despre cererea relativă de produse vs. țiței; un crack spread care se lărgește sugerează cerere puternică de produse și marje bune în rafinare

3. Transport și distribuție

După rafinare, combustibilul este transportat, depozitat și apoi distribuit către benzinării

Cost e relativ mic, dar stabil (câteva procente din preț)

4. Taxele (cea mai mare bucată „invizibilă”). Aici e cheia pe care mulți o ignoră.

În România , acciza este o sumă fixă pe litru, iar TVA este procent din preț (19%)

De multe ori taxele reprezintă 45–60% din prețul final. Practic, statul este cel mai mare „partener” din fiecare litru de benzină.

5. Marja benzinăriei



De obicei e mică: 5–10%

Benzinăriile câștigă mai mult din vânzările „de impuls”: cafea, snacks, retail

Preț final =petrol brut + rafinare + distribuție + taxe + marjă

Gândește-te așa:

Când bagi benzină de 100 lei:

~50–60 lei se duc la stat

~30–40 lei la petrol și rafinare

~5–10 lei la benzinărie