Actrița Anca Pandrea a murit. Soția regretatului Iurie Darie avea 80 de ani / „Cu regret ne luăm rămas-bun”, anunță Teatrul de Comedie
Anca Pandrea, actriţă a Teatrului de Comedie, a murit la vârsta de 80 de ani.
Teatrul de Comedie din Capitală și-a exprimat regretul, marți, pentru moartea îndrăgitei actrițe.
„Cu regret ne luăm rămas-bun de la cea care a fost actrița Teatrului de Comedie – Anca Pandrea. Născută în Făgăraș la 16 februarie 1946 și absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1970, Anca Pandrea și-a legat o parte semnificativă din carieră de scena Teatrului de Comedie, unde a interpretat numeroase roluri în spectacole de neuitat”, a transmis instituția de cultură, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.
Printre spectacolele în care Anca Pandrea a jucat se numără:
- ”Volpone” de Ben Jonson, regia Ion Cojar (1974),
- ”Noaptea la Madrid” de Daniel Ceccaldi după Calderon de la Barca (1975),
- ”Plicul” de Liviu Rebreanu, regia Lucian Giurchescu (1976),
- ”Cercul de cretă caucazian” de Bertolt Brecht, regia Lucian Giurchescu (1977),
- ”Măseaua de minte” de Corneliu Marcu, regia George Teodorescu (1978),
- ”Cinema” de Jean Anouilh, regia Horea Popescu (1979),
- ”Livada de vișini” de Anton Cehov, regia Lucian Giurchescu (1979),
- ”Harold și Maude” de Colin Higgins, regia Sanda Manu (1980),
- ”Există nervi” de Marin Sorescu, regia Florin Fătulescu (1981),
- ”Acești nebuni fățarnici” de Teodor Mazilu, regia Nicolae Caranfil (1986),
- ”Scaiul” de Georges Feydeau, regia Ion Lucian (1989),
- ”D’ale protocolului” de Paul Everac, regia Alexandru Darie (1990),
- ”Papagalul verde” de Arthur Schnitzler, regia Lucian Giurchescu (1991),
- ”Amphitryon” de Moliere, regia Valeriu Moisescu (1993),
- ”D’ale carnavalului” de I. L. Caragiale, regia Mihai Manolescu (1994).
„Transmitem sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care au îndrăgit-o”, au mai spus reprezentanții Teatrului de Comedie.
Anca Pandrea a fost căsătorită cu regretatul actor Iurie Darie.