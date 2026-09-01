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Actualitate

Actrița Anca Pandrea a murit. Soția regretatului Iurie Darie avea 80 de ani / „Cu regret ne luăm rămas-bun”, anunță Teatrul de Comedie

Andrei Stan
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Anca Pandrea, actriţă a Teatrului de Comedie, a murit la vârsta de 80 de ani.

Teatrul de Comedie din Capitală și-a exprimat regretul, marți, pentru moartea îndrăgitei actrițe.

„Cu regret ne luăm rămas-bun de la cea care a fost actrița Teatrului de Comedie – Anca Pandrea. Născută în Făgăraș la 16 februarie 1946 și absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1970, Anca Pandrea și-a legat o parte semnificativă din carieră de scena Teatrului de Comedie, unde a interpretat numeroase roluri în spectacole de neuitat”, a transmis instituția de cultură, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Printre spectacolele în care Anca Pandrea a jucat se numără:

  • ”Volpone” de Ben Jonson, regia Ion Cojar (1974),
  • ”Noaptea la Madrid” de Daniel Ceccaldi după Calderon de la Barca (1975),
  • ”Plicul” de Liviu Rebreanu, regia Lucian Giurchescu (1976),
  • ”Cercul de cretă caucazian” de Bertolt Brecht, regia Lucian Giurchescu (1977),
  • ”Măseaua de minte” de Corneliu Marcu, regia George Teodorescu (1978),
  • ”Cinema” de Jean Anouilh, regia Horea Popescu (1979),
  • ”Livada de vișini” de Anton Cehov, regia Lucian Giurchescu (1979),
  • ”Harold și Maude” de Colin Higgins, regia Sanda Manu (1980),
  • ”Există nervi” de Marin Sorescu, regia Florin Fătulescu (1981),
  • ”Acești nebuni fățarnici” de Teodor Mazilu, regia Nicolae Caranfil (1986),
  • ”Scaiul” de Georges Feydeau, regia Ion Lucian (1989),
  • ”D’ale protocolului” de Paul Everac, regia Alexandru Darie (1990),
  • ”Papagalul verde” de Arthur Schnitzler, regia Lucian Giurchescu (1991),
  • ”Amphitryon” de Moliere, regia Valeriu Moisescu (1993),
  • ”D’ale carnavalului” de I. L. Caragiale, regia Mihai Manolescu (1994).

„Transmitem sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care au îndrăgit-o”, au mai spus reprezentanții Teatrului de Comedie.

Anca Pandrea a fost căsătorită cu regretatul actor Iurie Darie.