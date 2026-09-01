Actrița Anca Pandrea a murit. Soția regretatului Iurie Darie avea 80 de ani / „Cu regret ne luăm rămas-bun”, anunță Teatrul de Comedie

Anca Pandrea, actriţă a Teatrului de Comedie, a murit la vârsta de 80 de ani.

Teatrul de Comedie din Capitală și-a exprimat regretul, marți, pentru moartea îndrăgitei actrițe.

„Cu regret ne luăm rămas-bun de la cea care a fost actrița Teatrului de Comedie – Anca Pandrea. Născută în Făgăraș la 16 februarie 1946 și absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1970, Anca Pandrea și-a legat o parte semnificativă din carieră de scena Teatrului de Comedie, unde a interpretat numeroase roluri în spectacole de neuitat”, a transmis instituția de cultură, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Printre spectacolele în care Anca Pandrea a jucat se numără:

”Volpone” de Ben Jonson, regia Ion Cojar (1974),

”Noaptea la Madrid” de Daniel Ceccaldi după Calderon de la Barca (1975),

”Plicul” de Liviu Rebreanu, regia Lucian Giurchescu (1976),

”Cercul de cretă caucazian” de Bertolt Brecht, regia Lucian Giurchescu (1977),

”Măseaua de minte” de Corneliu Marcu, regia George Teodorescu (1978),

”Cinema” de Jean Anouilh, regia Horea Popescu (1979),

”Livada de vișini” de Anton Cehov, regia Lucian Giurchescu (1979),

”Harold și Maude” de Colin Higgins, regia Sanda Manu (1980),

”Există nervi” de Marin Sorescu, regia Florin Fătulescu (1981),

”Acești nebuni fățarnici” de Teodor Mazilu, regia Nicolae Caranfil (1986),

”Scaiul” de Georges Feydeau, regia Ion Lucian (1989),

”D’ale protocolului” de Paul Everac, regia Alexandru Darie (1990),

”Papagalul verde” de Arthur Schnitzler, regia Lucian Giurchescu (1991),

”Amphitryon” de Moliere, regia Valeriu Moisescu (1993),

”D’ale carnavalului” de I. L. Caragiale, regia Mihai Manolescu (1994).

„Transmitem sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care au îndrăgit-o”, au mai spus reprezentanții Teatrului de Comedie.

Anca Pandrea a fost căsătorită cu regretatul actor Iurie Darie.