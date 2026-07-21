Anchetă a Pachetului European în România: Percheziții la un spital și la un CJ, după o posibilă fraudă cu fonduri europene de milioane de euro

Parchetul European (EPPO) a anunțat că, marți, au fost făcute percheziții la un spital și la un consiliu județean din Muntenia, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă și abuz în serviciu.

Proiectul vizat de anchetă se referă la achiziționarea de echipamente și materiale medicale menite să reducă riscul de infecții dobândite din spitale, finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență al UE (MRR), a precizat EPPO în comunicatul transmis marți.

Instituția nu a menționat despre ce spital și consiliu județean este vorba, dar a spus că, în total, au fost făcute șapte percheziții la sedii de întreprinderi, autorități publice și la domicilii ale suspecților din dosar.

Costuri umflate artificial, acuză EPPO

Procurorii spun că au motive întemeiate să creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial, prin manipularea valorii estimate a echipamentelor. Mai exact, potrivit EPPO, s-a ajuns la concluzia că aproape 70 dintre ofertele de preț folosite pentru fundamentarea bugetului nu sunt autentice.

EPPO a mai precizat că dosarul a pornit de la Direcția Națională Anticorupție (DNA), care l-a înaintat parchetului UE. Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a prezentat un raport de notificare privind suspiciunile de fraudă și a furnizat o analiză operațională în sprijinul investigației.

Perchezițiile și investigațiile sunt efectuate cu sprijinul Structurii de sprijin a EPPO din România, al Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj și București (I.P.J. Cluj, D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice) și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române, mai notează EPPO în comunicatul transmis marți.

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