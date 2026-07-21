CJ Ilfov, prima reacție la ancheta Parchetului European, în care e vizat un proiect de 4.000.000 de euro din fonduri europene. „Vor suporta rigorile legii”

Consiliul Județean Ilfov a declarat, marți seară, că a pus la dispoziția Parchetului European (EPPO) toate documentele solicitate de acesta în ancheta referitoare la o serie de achiziții din fonduri europene pentru spitalul județean.

EPPO anunțase că astăzi au fost făcute percheziții la un spital și la un consiliu județean din Muntenia, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă și abuz în serviciu într-un proiect privind achiziționarea de echipamente și materiale medicale menite să reducă riscul de infecții dobândite din spitale, finanțat cu 4 milioane de euro din fonduri europene.

Instituția nu a menționat despre ce consiliu județean și ce spital este vorba, dar G4Media și Digi24 au relatat ulterior, pe surse, că este vorba despre CJ Ilfov și Spitalul Județean Ilfov.

Marți seară, CJ Ilfov a confirmat că este vizat de investigații în curs.

„Consiliul Județean Ilfov a pus la dispoziția Parchetului European toate documentele solicitate într-un dosar care privește achizițiile publice aferente unui proiect finanțat prin PNRR pentru prevenirea infecțiilor în spitalul județean”, a declarat instituția condusă de Hubert Thuma, într-un comunicat transmis pe Facebook.

CJ Ilfov și-a exprimat „toată deschiderea și disponibilitatea pentru a sprijini în continuare activitatea Parchetului European în acest caz”.

„Dacă ancheta va stabili că unii funcționari și-au încălcat atribuțiile în derularea acestei achiziții, aceștia vor suporta rigorile legii. Respectarea legii și transparența în folosirea fondurilor europene sunt condiții de bază ale activității noastre”, a mai declarat CJ Ilfov.

Alte detalii oferite de EPPO despre dosar

În comunicatul de marți, EPPO a mai precizat că au fost făcute șapte percheziții la sedii de întreprinderi, autorități publice și la domicilii ale suspecților din dosar.

Conform procurorilor europeni, proiectul vizat de anchetă se referă la achiziționarea de echipamente și materiale medicale menite să reducă riscul de infecții dobândite din spitale, finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență al UE (MRR).

Aceștia au spus că au motive întemeiate să creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial, prin manipularea valorii estimate a echipamentelor. Mai exact, potrivit EPPO, s-a ajuns la concluzia că aproape 70 dintre ofertele de preț folosite pentru fundamentarea bugetului nu sunt autentice.

EPPO a precizat, de asemenea, că dosarul a pornit de la Direcția Națională Anticorupție (DNA), care l-a înaintat parchetului UE.