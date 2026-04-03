Ancheta condusă de Laura Codruța Kovesi a dus la remanierea guvernului Greciei. Opoziția cere alegeri anticipate

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis și-a remaniat cabinetul vineri, încercând să limiteze efectele unui scandal în creștere privind presupuse fraude legate de fondurile agricole ale Uniunii Europene într-un dosar gestionat de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi, transmite Reuters.

Anul trecut, procurorii europeni au pus sub acuzare zeci de crescători de animale din Grecia pentru că ar fi falsificat dreptul de proprietate asupra unor pășuni, pentru a obține milioane de euro din subvenții europene. Procurorii Parchetului European afirmă că crescătorii au fost ajutați de angajați ai statului și unii politicieni de dreapta.

Ancheta provocase deja demisii la nivel ministerial și a determinat anul acesta Uniunea Europeană să impună o amendă substanțială țării pentru gestionarea defectuoasă a subvențiilor de către agenția de plăți OPEKEPE.

Însă, într-o mutare care a extins investigația, procurorul-șef european (Laura Codruța Kovesi) a cerut miercuri parlamentului grec să ridice imunitatea a cel puțin 11 parlamentari, inclusiv unii cu portofolii de miniștri, pentru ca aceștia să poată fi investigați în legătură cu presupusul lor rol în schemă.

Parchetul European condus de aceasta nu a făcut publice numele parlamentarilor și miniștrilor, care sunt protejați de urmărirea penală de Constituția Greciei. Însă, la fel ca în România, parlamentul le poate ridica imunitatea prin vot. Un ministru și patru înalți oficiali guvernamentali au demisionat anul trecut din cauza presupusului lor rol în fraudă.

Un fost înalt oficial european, numit ministru al agriculturii în Grecia

Mitsotakis l-a numit vineri pe Margaritis Schinas, fost vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil pentru promovarea modului de viață european, în funcția de ministru al agriculturii.

Schinas, fost membru al Parlamentului European și funcționar cu o carieră îndelungată în cadrul Comisiei, îl înlocuiește pe Kostas Tsiaras.

Evangelos Tournas, un ofițer în retragere al forțelor aeriene grecești, a fost numit ministru pentru criza climatică și protecția civilă, înlocuindu-l pe Giannis Kefalogiannis. Mai devreme, un secretar de stat în Ministerul Sănătății, un secretar de partid și purtătorul de cuvânt al guvernului în parlament au demisionat.

Partidul Noua Democrație al lui Mitsotakis deține 156 de locuri în parlamentul Greciei, care are 300 de mandate.

Cea mai recentă anchetă vizează presupuse infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene în 2021, inclusiv instigare la abuz de încredere, fraudă informatică și declarații false cu intenția de a obține un beneficiu ilegal.

Agenția OPEKEPE gestionează peste 2 miliarde de euro (2,31 miliarde de dolari) anual sub formă de ajutoare agricole ale Uniunii Europene.

Partidele de opoziție au respins remanierea și au cerut din nou organizarea de alegeri anticipate.

„Nicio remaniere nu poate salva un guvern construit în jurul unei majorități de persoane investigate de justiție”, a declarat într-un comunicat partidul socialist PASOK, principala formațiune de opoziție.

Noii membri ai cabinetului vor depune jurământul sâmbătă.

Premierul elen Kyriakos Mitsotakis, FOTO: Nicolas Economou, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Parchetul european condus de Kovesi susține că milioane de euro au fost deturnate în Grecia

Parchetul European a anunțat anul trecut că anchetează o fraudă „masivă și sistematică” și „activități de spălare de bani” legate de acordarea de subvenții agricole europene fermierilor greci.

Conform anchetei preliminare, 324 de persoane au fost identificate ca beneficiari ai subvențiilor, cauzând un prejudiciu estimat la peste 19,6 milioane de euro bugetului Uniunii Europene.

Acest scandal, care a dus anul trecut la demisia unui ministru din guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis, a continuat să se amplifice, în special datorită dezvăluirilor din mass-media.

Timp de ani de zile, milioane de euro din fondurile europene destinate sprijinirii agricultorilor au fost deturnate prin intermediul organismului însărcinat cu plata ajutoarelor agricole europene, OPEKEPE, a cărui dizolvare a fost anunțată între timp de guvern.

Cele mai surprinzătoare dosare de subvenții aflate în curs de investigare se referă, de exemplu, la pășuni declarate pe situri arheologice, livezi de măslini pe terenul unui aeroport militar sau plantații de banane pe Muntele Olimp…

Kovesi a fost personal la Atena pentru a transmite un mesaj

O parte din plățile frauduloase acordate unor persoane care nu erau întotdeauna agricultori a servit la achiziționarea „de bunuri de lux, călătorii și vehicule”, potrivit Parchetului European.

Zeci de persoane au fost arestate în Grecia în legătură cu acest scandal.

Potrivit Parchetului European, majoritatea suspecților, fără o legătură reală cu sectorul agricol, ar fi umflat artificial numărul de animale de fermă pentru a mări subvențiile pe care le-au încasat ilegal.

În timpul unei vizite la Atena în octombrie, procurorul-șef al Parchetului European, Laura Kövesi, s-a angajat „să curețe grajdurile lui Augias”.

Ea a denunțat „corupția, nepotismul și clientelismul” care au dominat în cadrul OPEKEPE.

Un subiect politic sensibil pentru premierul Mitsotakis

Presa greacă a dezvăluit, de exemplu, pe baza unor înregistrări telefonice, că un înalt responsabil al OPEKEPE îi avertiza pe fermierii care primiseră ilegal subvenții cu privire la controalele europene inopinate.

Potrivit guvernului grec, OPEKEPE a plătit peste trei miliarde de euro pe an, în principal sub formă de subvenții către 680.000 de fermieri.

Prim-ministrul a asigurat în octombrie că va face tot posibilul, „indiferent de costul politic”, pentru a face lumină în această afacere jenantă pentru partidul său, aflat la putere din 2019.

Subvențiile agricole sunt un subiect extrem de sensibil în Grecia. La sfârșitul anului 2025, întârzierile în plata acestor subvenții au provocat ample manifestații ale fermierilor, care au blocat numeroase drumuri cu tractoarele lor.