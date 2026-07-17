18 angajați MApN, în atenția DNA după construcția a două blocuri din Pitești. Ce nereguli au fost sesizate

Cele două blocuri din Pitești au fost construite la o distanţă de 100 de metri faţă de un depozit mare de muniţie, deşi legea impunea o distanţă de 200 de metri, a precizat vineri ministrul Radu Miruță într-o conferință de presă.

18 angajaţi ai Ministerului Apărării, printre care un general de brigadă, sunt cercetaţi acum de procurorii DNA.

„Avem cazul avizării şi observ că este o obişnuinţă, după ce s-a întâmplat la Craiova, avizarea ilegală a unei construcţii civile lângă un depozit mare de muniţie din municipiul Piteşti. Două blocuri, 128 de apartamente, au fost construite, în aprecierea noastră, ilegal, la o distanţă de 100 de metri, când legea impunea o distanţă de 200 de metri, lângă depozitul de muniţie de la unitatea militară din Piteşti”, a declarat ministrul, citat de news.ro.

Avizul de contrucție a fost dat la a treia solicitare în iunie 2019, deși Ministerul Apărării a dat inițial aviz negativ.

„Aici, suplimentar, este o conştientizare şi din partea primăriei despre ilegalitate, pentru că am găsit un acord semnat la Piteşti între Ministerul Apărării şi Primăria Piteşti cu privire la o limită de 200 de metri distanţă faţă de depozitul de muniţie. Primăria semnase acest acord, exista acel acord şi, cu toate că el exista în primărie şi exista conştientizare despre el, s-a făcut că nu se mai cunoaşte şi s-a dat aviz de a se construi aceste blocuri”, a mai declarat Radu Miruță.

18 angajați ai Ministerului Apărării sunt acum cercetați de către DNA cu privire la construcția celor două blocuri.

„Toţi au fost trimişi pentru cercetare la DNA, oameni cu grade mai mici, însă inclusiv oameni cu grad de general de brigadă. Prin mâna lor a trecut aprobarea unor astfel de decizii. Suplimentar, am cerut şefului Statului Major al Apărării o analiză şi un parcurs pentru a vedea cum şi pe ce cheltuială se mută acel depozit de acolo, dacă asta va fi decizia”, a mai afirmat Radu Miruţă.

El a precizat că în legătură cu această situaţie urmează să fie notificate Primăria Piteşti, Consiliul Judeţean Argeş şi Inspectoratul de Stat în Construcţii.